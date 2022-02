La conductora televisiva y ex jugadora de Las Leonas Mercedes "Mechi" Margalot fue ampliamente repudiada en redes sociales este domingo, luego de ningunear en vivo a una compañera a quien acuso de no haber tenido nivel suficiente para jugar en la selección nacional.

La incómoda situación se dio en el marco de la transmisión previa al partido que Argentina jugó ante Bélgica por la FIH Pro League, donde Trinidad Bavio, también hockista, hizo las veces de periodista desde el campo de juego.

Antes del inicio del cotejo, con la cobertura de ESPN ya iniciada, Margalot presentó a Bavio como "casi jugadora", despertando un "la verdad, me rompiste el jugador por decirme casi jugadora" de su compañera.

La insólita confusión de un alumno al identificar a la provincia de Santa Cruz que enterneció a las redes

"Quiero decirte que no tenés nivel de selección", retrucó la compañera.

"Gracias por ser siempre tan amorosa. Venías romántica, pero cortaste el aire", respondió la notera visiblemente molesta por la situación.

Rápidamente las redes se hicieron eco de la situación repudiando ampliamente los dichos de Margalot, quien debió salir a aclarar lo ocurrido en su cuenta de Twitter.

"Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es @trinibavio muy amiga mía... No busquen donde no hay", afirmó junto a un video de ambas.

Un restaurante pidió a sus clientas usar ropa "ajustada" y "sexy" para la inauguración y causó indignación

Y cerró: "Eso si, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene porque saber nuestra relación Tri ❤️".