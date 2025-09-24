Máxima preocupación: por problemas de salud, Luis Brandoni suspendió a último momento una de sus funciones

El Teatro Liceo tenía previsto levantar el telón este martes para una nueva función de “¿Quién es quién?”, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra. Sin embargo, pocos minutos antes del inicio se informó que la obra quedaba suspendida.

La noticia sorprendió a los espectadores presentes y generó preocupación, ya que se aclaró que la suspensión se debía a un inconveniente físico del actor. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial en la red social X por parte de Multiteatro.

En los primeros mensajes solo se habló de una “indisposición física”, sin mayores precisiones, lo que amplificó la incertidumbre sobre el estado de Brandoni, de 85 años y con una trayectoria ininterrumpida de más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Thiago Medina sufrió una inesperada complicación y no podrá ser operado: “Horas difíciles...”

Recién con el correr de las horas se confirmó que el intérprete había sufrido un cuadro de malestar que obligó a la cancelación de la función. Hasta el momento, no se difundió un parte médico detallado, aunque allegados indicaron que se encuentra bajo control y en observación, a la espera de nuevos estudios para evaluar su evolución.

La producción aclaró que quienes tenían entradas para la función suspendida podrán reprogramarlas o solicitar la devolución a través de los canales oficiales de venta. Mientras tanto, las funciones siguientes permanecen en agenda, supeditadas a la recuperación del actor.

Un empleado municipal usó una ambulancia para ir a un hotel alojamiento y todo terminó de la peor forma

Se agravó el estado de salud de Thiago Medina y esperan un verdadero milagro: “Una señal de Dios"

Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega desde el 12 de septiembre, luego de sufrir un violento accidente en moto que le provocó fracturas costales y daño pulmonar severo.

El joven, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un momento muy delicado de salud, con pronóstico reservado, y sus allegados llaman a una cadena de oración por su recuperación, ya que su cuadro habría empeorado este miércoles por la mañana.

Según el periodista Fede Flowers, Thiago presenta compromiso en ambos pulmones, además de una bacteria intrahospitalaria y problemas en la vesícula. El cuadro incluye neumonía bilateral y la probable necesidad de una traqueotomía para ayudar a su respiración, un proceso que genera preocupación en su entorno médico y familiar. Asimismo, se informó que enfrenta atelectasia, un colapso parcial del tejido pulmonar que afecta la oxigenación de la sangre.

El preocupante momento que vive Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina: “En algún momento...”

SE AGRAVÓ EL ESTADO DE SALUD DE THIAGO MEDINA

El joven de 22 años sufrió un violento choque que le provocó fracturas en múltiples costillas (de la cuarta a la novena), perforación en pulmón y hígado, además de politraumatismos que dañaron órganos vitales, lo que obligó a extirparle el bazo en una operación de urgencia.

“Que no se sienta asustado”: la fuerte decisión de los hermanos de Thiago Medina con el conductor que lo chocó

Los daños pulmonares son graves, presentando atelectasia, que es el colapso parcial de los sacos alveolares del pulmón, lo que limita la correcta oxigenación de la sangre.

Además, enfrenta neumonía bilateral, infección bacteriana intrahospitalaria y problemas en la vesícula. Actualmente, su cuadro incluye un episodio de injuria pulmonar, y los médicos han tenido que colocarlo en posición boca abajo para mejorar la respiración. Existe la probabilidad de que sea sometido a una traqueotomía para ayudar en su ventilación mecánica.