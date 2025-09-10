Mauro Icardi ‘hundió para siempre' a Wanda Nara con una contundente decisión: “Trabajo en...”

Mauro Icardi publicó una serie de fotos en redes sociales mostrando un tatuaje en proceso, acompañado por el artista encargado del diseño, Arturo Méndez Pérez, y con un mensaje apuntando directamente hacia Wanda Nara, su ex mujer.

El tatuador viajó desde España exclusivamente para realizar el trabajo, que llamó la atención por su detalle y complejidad, pese a la cantidad de veces que decidió tener una “sesión de tinta”.

Las imágenes muestran un diseño que combina un lobo en un bosque con la figura de San Miguel Arcángel. Desde su publicación, los usuarios comenzaron a especular sobre el simbolismo detrás de la elección, que según expertos puede estar vinculado con fuerza, protección y la superación de obstáculos personales.

San Miguel Arcángel es reconocido como un símbolo de defensa contra el mal y aparece frecuentemente representado venciendo a Satanás o a un dragón. Este simbolismo se asocia con la capacidad de enfrentar dificultades y superar desafíos, mientras que el lobo añade una dimensión de resiliencia y coraje al diseño.

Luego de varios meses de especulación, se confirmó que este nuevo tatuaje cubre un diseño anterior que tenía relación directa con su ex pareja, Wanda Nara. El tatuaje original, ubicado en su brazo, fue borrado y reemplazado por completo por el nuevo diseño, cumpliendo la promesa que Icardi había anunciado anteriormente. “Work in progress”, escribió en su cuenta de Instagram el delantero del Galatasaray de Turquía, lo que en español se traduce a “trabajo en proceso”.

El procedimiento no solo implicó la creación del nuevo tatuaje, sino también el borrado de la imagen anterior, un proceso que requirió la presencia del tatuador especializado y la planificación cuidadosa para asegurar que el resultado final fuera estéticamente consistente y simbólicamente coherente.

La publicación del futbolista generó repercusión inmediata en medios deportivos y plataformas digitales, donde se destacó tanto la calidad del trabajo como el simbolismo de la elección. Aunque el jugador no ofreció declaraciones adicionales sobre la relación pasada ni sobre el significado personal del diseño, el tatuaje se presenta como una representación clara de etapas de cambio, superación y nuevos comienzos