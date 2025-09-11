María Becerra sorprendió a todos con una confesión picante sobre el ‘sin respeto': “No es la primera vez...”

María Becerra volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una canción ni por su presencia en algún escenario internacional.

La artista oriunda de Quilmes, referente del pop urbano en Argentina y una de las cantantes más escuchadas de la región, protagonizó una confesión íntima que sorprendió a sus seguidores y generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

El episodio ocurrió en el backstage de la serie En el barro, producción de Sebastián Ortega que se estrenó en Netflix. En un video difundido por la cuenta oficial de la ficción, se la puede ver a Becerra en un momento distendido, acompañada de parte del equipo técnico. Lo que parecía una simple broma terminó desatando un revuelo mediático.

La escena muestra a la cantante esposada como parte del detrás de cámara. Desde afuera de cuadro, alguien le pregunta con humor: “¿Qué se siente estar esposada?”. Lejos de mostrarse incómoda, la artista respondió con una frase que dejó a todos sin palabras: “No es la primera vez que estoy esposada, querido”.

Quien grababa, sorprendido por la respuesta, insistió: “¿Ah, no?”. En ese instante, Becerra remató con una confesión que terminó de encender el ambiente: “¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?”. Luego, entre risas, la cantante rompió la tensión y dejó en claro que se trataba de un comentario con picardía.

La declaración no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, miles de usuarios en X (ex Twitter), Instagram y TikTok compartieron el fragmento. Mientras algunos reaccionaron con sorpresa, otros celebraron la autenticidad y frescura de la artista, que suele mostrarse sin miedo a hablar de su vida personal.

Para muchos, su sinceridad refuerza el vínculo cercano que mantiene con sus seguidores, característica que la distingue dentro de la escena musical.

La confesión también volvió a poner en escena a su pareja, el rapero J. Rei, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años. La complicidad entre ambos ha sido visible en distintas entrevistas y presentaciones, y en esta ocasión se convirtió en tema de conversación a partir del guiño de la artista.

La artista viene de protagonizar la serie En el barro, la cual es dirigida por Sebastián Ortega, el mismo director que llevó adelante las tres temporadas de El Marginal y que, ciertamente, se conectan con la primera mencionada.