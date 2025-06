Marcelo Polino reveló quién heredó los bienes de Antonio Gasalla tras su fallecimiento

La sucesión de Antonio Gasalla quedó resuelta judicialmente tras su fallecimiento. El periodista Marcelo Polino confirmó quién fue designado heredero universal, título que permite disponer de todos los bienes del humorista.

La información fue dada a conocer durante su participación en medios de espectáculos, donde también compartió un momento personal al recibir objetos del vestuario y material inédito del artista.

“Carlos fue nombrado heredero universal. Estaba judicializado y tenía una curatela de por medio. Fue muy rápido”, explicó Polino al detallar la situación legal de la herencia. La declaración se enmarca en el cierre de una etapa legal y familiar luego del fallecimiento de Gasalla, ocurrido tras varios años de un delicado estado de salud.

El periodista reveló que la familia decidió entregarle objetos personales del humorista, con quien mantenía una estrecha relación. Entre ellos se encuentran trajes del personaje “La abuela” y antiguos casetes que registran momentos de trabajo conjunto. “Me emocioné porque la familia decidió darme algunas cosas del vestuario. Encontré casetes de cuando íbamos a clases de guión y escribíamos monólogos juntos”, señaló Polino.

Estos recuerdos personales forman parte del archivo íntimo de Antonio Gasalla, una de las figuras más influyentes del teatro, la televisión y el humor argentino. Polino también recordó la importancia que el artista tuvo en su vida profesional y compartió detalles sobre sus vínculos más cercanos. “Era más cercano a Mirtha Legrand que a Susana Giménez. Con Susana fue más laboral, aunque en su última etapa estuvo muy atenta y me llamó para saber cómo estaba”, explicó.

Durante la entrevista, el periodista relató uno de los momentos que marcó el deterioro de la salud de Gasalla. “Estaba en el teatro, él hacía el personaje de 'La gorda' y me presentaba. Estaba detrás del telón y él no se acordaba de mi nombre. Ahí entendí que algo no estaba bien”, recordó. Ese episodio fue un indicio del avance de la enfermedad que afectaba al actor y marcó el comienzo de su retiro de la vida pública.

La muerte de Gasalla generó una gran repercusión en el mundo artístico. Diversas figuras del espectáculo expresaron su pesar y destacaron su legado como creador de personajes emblemáticos, como “La empleada pública”, “Mamá Cora” y “La abuela”. La confirmación de que su hermano Carlos es el heredero universal cierra formalmente el capítulo legal de su legado.

Marcelo Polino, quien acompañó al artista en sus últimos años, concluyó agradeciendo el gesto de la familia. “Estos objetos son más que recuerdos: son parte de una historia compartida que me marcó para siempre”, dijo.