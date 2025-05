Luciana Elbusto contó una nueva intimidad con Diego Brancatelli y sorprendió a todos: ¿se enojará Cecilia Insinga?

A más de una semana de que se hiciera público su romance paralelo con Diego Brancatelli, Luciana Elbusto sigue compartiendo detalles sobre la relación, y en esta ocasión habló sobre algo muy íntimo.

La periodista que recientemente se unió al equipo de "LAM" como "angelita" en el programa de Ángel de Brito, esta vez fue a "Los profesionales de Siempre", conducido por Florencia de la V, donde el panelista Enzo Aguilar le preguntó de manera incisiva si solían acudir a ‘telos’.

Elbusto optó por una reacción enigmática, sonriendo y encogiéndose de hombros, mientras la conductora continuaba indagando sobre el tema, planteando la inquietud de cómo lograban ingresar a los albergues, lo que llevó a Evelyn Von Brocke a reiterar la pregunta con un toque de curiosidad: "¿Cómo entraban? ¿Disfrazados?".

Tras la filtración de chats "hot", surgió un polémico dato sobre el romance entre Brancatelli y Luciana Elbusto

En medio de un ambiente tenso, la comunicadora de espectáculos optó por el silencio, sonriendo de vez en cuando, mientras la frase "El que calla otorga" resonaba en el aire, y para sumar al momento, Von Brocke lanzó una pregunta provocadora: "¿Máscaras, gorritos de boca?".

La presentadora comentó sobre la situación, sugiriendo que Brancatelli era más conocido y que, por lo tanto, la otra persona implicada podría haber estado al volante. La reacción de la invitada, al cubrirse el rostro, fue interpretada por el panel como un indicio de que estaba de acuerdo con lo que se estaba planteando.

La protagonista se detuvo de inmediato al considerar la idea de que su amante pudiera estar escondido en el baúl, reflexionando en voz alta: “Tampoco es Cacho Castaña”.

Qué decía Luciana Elbusto días atrás

En una entrevista para el programa Ispa, todo al revés por NetTv, Luciana aclaró que la relación que mantiene con Diego es estrictamente de amistad y laboral, pese a sus diferencias ideológicas: “Sí tengo una buena relación con él, una amistad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas”.

La periodista relató que se enteró de la existencia de los chats cuando le enviaron las capturas, ya que no podía acceder a Twitter porque le habían robado el celular: “Unos supuestos chats que son una locura... un tono la conversación, me dio vergüenza ajena también. Y ahí dije: ‘¿qué hago?’ Le escribí a Diego y le pregunté qué era y me dice ‘sí, me mandaron lo mismo’”.

Además, expresó su deseo de no seguir profundizando en el tema para evitar afectar a las familias y seres queridos involucrados: “No quiero seguir hablando porque lo que me importa es que hay familias, chicos, padres y seres queridos del otro lado”.

Por su parte, Diego Brancatelli también evitó hacer declaraciones públicas, señalando que dará explicaciones solo a quienes corresponda.