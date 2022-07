Los memes de Julio Iglesias estallaron en las redes en el inicio de la segunda mitad del año 2022

Se terminó junio y llegó uno de los momentos más esperados por los diferentes usuarios de las redes sociales: volver a compartir memes de Julio Iglesias. Como todos los años, estallaron los juegos de palabras con el cantante español.

Más allá de la reconocida broma, julio tiene una connotación especial y nadie quiere perderse la oportunidad de sumar un nuevo meme al historial.

Cada vez que se acerca el séptimo mes, el cantante español de 78 años es tendencia en las redes sociales. Se pueden ver chistes que van desde “Ya se viene julio” a relacionados con el aguinaldo.

En 2015, el artista se refirió a los famosos memes que circulan: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”.

Y si bien aclaró que no llega a verlos todos, admitió: “cuando algún amigo me mando uno, me muero de risa”.

Se quejó de que la saludaba gente que no conocía en un pueblo y las redes no la perdonaron: "son unos atrevidos, o sea, ni te conozco"

}

Un tiburón se tragó una cámara y permitió ver cómo es su interior

Visitó un pueblo y se quejó porque la gente la saludaba: "Ni siquiera te conozco, un horror"

Un país del mundo exigirá a sus influencers tener estudios completos si quieren hablar de "temas complejos"