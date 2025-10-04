Lo preseleccionaron para un trabajo, le dijeron cuánto iba a cobrar y quedó espantado: “No tienen vergüenza”

Una simple conversación de WhatsApp bastó para que una reconocida empresa de seguridad privada quedara en el centro de una controversia pública. Un usuario publicó el chat que mantuvo con un reclutador de la firma y el intercambio se volvió viral en pocas horas.

Todo comenzó con un mensaje que recibió el postulante a media tarde: “Buenos tardes. Te quería informar que tu CV fue preseleccionado para la vacante de trabajo en una importante empresa internacional”.

El aspirante respondió con una consulta concreta: “Hola, me gustaría conocer los horarios, la zona de trabajo y el sueldo”.

La respuesta del encargado de recursos humanos fue la que encendió las críticas en redes. “Te cuento, la zona de trabajo es en Pilar. Respecto a los horarios, son rotativos: pueden ser turno mañana o nocturno, siempre cumpliendo 10 horas. Contás con un franco semanal rotativo también. El salario sería de 900.000 pesos en bruto. En caso de avanzar con la propuesta, deberás abonar el uniforme de trabajo (150.000 pesos)”, escribió.

El postulante, sorprendido, cerró el intercambio con una frase que rápidamente se convirtió en el título de la polémica: “No tienen vergüenza”.

El diálogo fue compartido en X (ex Twitter) y acumuló miles de comentarios. Muchos usuarios coincidieron en que la propuesta no solo ofrecía un salario bajo en relación con la carga horaria, sino que además trasladaba al trabajador un costo que, según las normas laborales, corresponde exclusivamente al empleador.

“No conozco ningún lugar en el que te cobran el uniforme”; “Son unos ratas”; “Podría ser peor, conozco de uno que le pagan 400 por 9 horas de lunes a sábado”; “Después tiran que la gente no quiere laburar”; “¿No será una estafa?”, expresaron algunos usuarios en el mismo posteo en X.

El convenio colectivo que regula la actividad de los vigiladores establece que los uniformes y elementos de trabajo deben ser provistos por la empresa sin costo alguno. Además, la Ley de Contrato de Trabajo fija una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, salvo excepciones justificadas, algo que también fue motivo de debate entre los usuarios.