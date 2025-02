Javier Milei arribó con parte de su gabinete a Estados Unidos y se reunió con el funcionario de Donald Trump, Elon Musk, a quien además le hizo un insólito regalo que terminó causando la indignación de Romina Manguel.

El mandatario subió a sus redes sociales un video del momento en que se encuentra con el dueño de la red social X, donde ambos se muestran emocionados de verse una vez más en poco tiempo. Allí, cuando menos se lo esperaba, el presidente argentino le obsequió una motosierra brillante al funcionario ante la atenta mirada de los presentes.

En ese instante en pleno programa en Radio con Vos, Manguel intervino con mucha indignación para preguntarse cómo logró pasar la herramienta característica del gobierno: “Igual, ¿cómo llevaste eso? Rarísimo pasar eso por los controles aduaneros... No te dejan entrar con eso a Estados Unidos”.

Por otra parte y respecto de los gestos del funcionario de Donald Trump, expresó: “Elon Musk está igual a Zoolander... Las caras de Zoolander que hace Elon Musk, por favor, ¿por qué le llevaron eso?”, añadió, volviendo a hacer mención sobre la motosierra.

Respecto de lo hecho por Milei y Musk, la periodista cerró con una breve opinión: “están en una fiesta, no entiendo, por ahí es un tema de imagen de no mostrar afuera que hay preocupación por lo que está pasando, no solamente en Argentina sino en los Estados Unidos”.