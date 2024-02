Gisela y Franco son dos jóvenes que se encuentran en pareja y viven en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Estaban planeando una escapada a una de las playas cercanas para el feriado de Carnaval junto a su pequeña hija, cuando se enteraron que Isabel, mamá del corazón de Gisela, no conocía el mar.

Gisela tiene 5 hermanos más y su mamá los abandonó cuando ella tenía apenas 4 años. Al poco tiempo, su papá conoció a Isabel, con quien formaron una gran familia ensamblada. “Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre”, dijo la chica.

Isabel tiene 72 años y nunca tuvo la posibilidad de conocer el mar. Su sueño era conocer la playa junto al papá de Gisela, pero el hombre murió de forma repentina y el sueño quedó guardado.

El cerro Pan de Azúcar: llegar a la cima para observar en 360° mesetas, mar, estepa y mallines de la Patagonia

La vida le dio una nueva oportunidad y el destino quiso que Gisela y su mamá del corazón pongan los pies juntas en el agua en la playa de Miramar.

La emoción de la mujer por emprender el viaje fue tal que la familia decidió vendarle los ojos y llevarla hasta la orilla para que los abra y descubra su inmensidad. “Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble”, relató Isabel.

Cuando calienta el sol: estaban jugando al vóley en la playa, discutieron y todo terminó en batalla campal

La mujer disfrutó de varios días de playa junto a su yerno, su nieta y su hija. El momento fue inmortalizado en una serie de videos que subieron a las redes sociales donde obtuvieron más de 800 mil visualizaciones.

“Mi papá conoció el mar hace dos años en Monte hermoso. Se rompe el lomo laburando y jamás había ido al mar... parecía un niño. Ahora vamos por el avión”, “Nací y me crie con mar (Puerto Madryn), y qué loco que para uno es algo tan normal y para otros un sueño. Hay que valorar lo que tenemos”, “Algún día lo voy a conocer también, tengo casi 35 y no conozco aún”, “Ese también es mi sueño, lloré por tu mamá y porque algún día yo voy a vivir lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.