Lizy Tagliani rompió el silencio y lanzó un fuerte mensaje tras las graves acusaciones: "En mi vida..."

Lizy Tagliani rompió el silencio este viernes y lanzó un muy fuerte mensaje tras las graves acusaciones de Viviana Canosa al involucrarla en presuntos hechos de abuso sexual infantil junto a otros famosos.

La conductora dialogó en vivo en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, y explotó de la bronca en medio del escándalo que atraviesa junto a Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Costa, entre otros.

“En mi vida estuve con una persona menor de edad. De todo lo que se me acusa, nada es verdad. Hace 40 años tengo el mismo teléfono, todo lo que se está diciendo es tremendo y no puedo permitir que siga sucediendo”, expresó en el canal América este viernes por la noche.

En ese marco, destacó el acompañamiento de su entorno al no dudar sobre su verdad: “Nunca nadie me llamó para preguntarme ‘¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Estás diciendo esto?’ Ustedes nunca me mandaron un mensaje para saber si era verdad o mentira. Siento que pusieron a quienes sean que hayan puesto, para que digan todo lo que tengan ganas de decir de mí, y que sea sin ningún tipo de nada”, enfatizó Tagliani.

Por último, recordó el doloroso momento de cuando era muy chica y un familiar suyo se aprovechó de ella: “no tengo nada que ocultar, me da mucha impotencia y bronca. Soy una persona que desde los cinco años que sé lo que es tener sexo. Mi tío, el papá de mi prima, tenía relaciones sexuales conmigo. Iban los asistentes sociales a su casa, me veían todo el cuerpo marcado y se hacían los pelotudos”, dijo, al borde del llanto.

Qué dijo Florencia Peña, otra de las apuntadas por Canosa

Florencia Peña se defendió de las durísimas acusaciones de Viviana Canosa quien la involucró en su denuncia por presunto abuso sexual infantil junto a otros referentes de la televisión.

“No quiero googlear ‘Florencia Peña’ y que lo primero que aparezca sea una denuncia de trata. Yo tengo hijos. Es una tremenda hijaputez”, añadió Peña, resaltando uno de sus miedos actuales.“Ni intenté hablar con Canosa. Betular me preguntó porqué estaríamos nosotros involucrados… ¿Por amigos de Lizy (Tagliani)?”, agregó.

“Yo soy honesta y cuando se meten con cosas que no son, me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados y creo que hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo vi todos los portales con un título como que yo estoy metida en una red de trata. Es un delirio que me excede. Hablando con Betular, Lizy, Vernaci, dije: ‘¿qué me está pasando?’, dijo.