Lizy Tagliani salió a responderle a Viviana Canosa después de que esta última afirmara que, tiempo atrás, su colega le había robado varias pertenencias.

La conductora política quedó expuesta luego de que en el programa Puro Show reprodujeran un audio suyo criticando a su par. “Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba. Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía”, confesó.

La ex Canal 9 y LN+ recordó cómo fue que se dio cuenta que su ex amiga estaba robándole: "tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo. Un día abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se fuera de mi casa y le dije ‘nunca voy a entender por qué me estás robando’”, exclamó.

Pero al enterarse este sábado de lo dicho por Canosa, Tagliani no se quedó atrás y respondió: “Hola a todos, paso por acá porque me llegan un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que irá con todo tomando medidas en la justicia: “Me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video y bueno, quien quiera creerme que me crea”, resaltó.

Por último, Tagliani se defendió publicando un video en sus redes sociales: “Perdón, pero ni mi nombre ni el de mi mamá se mancha ni se manchará jamás. Beso gigante para todos”, concluyó.