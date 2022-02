Le robaron el celular, ofreció $60 mil para recuperarlo y cuando se lo dieron salió corriendo

Una joven de Tucumán estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando le robaron su celular en una verdulería. Para poder recuperarlo ideó un plan: ofreció 60 mil pesos de recompensa y lo publicó en las redes sociales. El final de la historia se volvió viral y las reacciones no tardaron en llegar.

Todo comenzó cuando fue a comprar al negocio y al salir, se dio cuenta de que no tenía su teléfono. Como nadie le dio información que la acerque al autor del arrebato, la joven acudió a un grupo de Facebook de compra y venta.

“Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente. Doy como recompensa $60 mil pesos. Necesito las fotos de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener mas. Por favor, ayuda”, pidió.

A partir de ahí, comenzó a recibir mensajes con opciones para al menos recuperar los archivos mediante el sistema operativo del celular. En un momento le llegó el texto un hombre. Según escribió, él tenía el celular y se lo iba a devolver para cobrar el dinero de recompensa. La joven aceptó el encuentro.

Según publicó el medio 0223, cuando se encontró con la persona, directamente tomó el celular y salió corriendo. Así lo contó en un tuit que rápidamente se volvió viral.

“Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $60 mil de recompensa. Me pidieron el número por ‘las dudas’. A la noche me llamaron diciendo que ‘lo encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo. Esta que te voy a dar recompensa gato hdp”, escribió Kati desde su cuenta de Twitte. De inmediato, la joven recibió todo tipo de respuestas.

“Seguramente lo encontró y decidió hacer una buena opción”; “Maravillosa jugada”; “Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”; “Nunca sabremos si el verdulero fue el ladrón ¿No?”; “Me imagino corriendo con el celular en la mano y me estallo de risa”; “Es lo mínimo que podías hacer”; “Tuviste suerte de que no te pasara nada”; “Todavía no sé si lo que hiciste está bien o no”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.