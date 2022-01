Una vez más Twitter se convirtió en un medio para que sus usuarios revelen al mundo sus historias, y en este caso fue el turno de un joven que contó cómo su novia lo dejó "por ser pobre".

Se trata de un joven anónimo de La Rioja, quien envió su historia al periodista local Pedro Nicolás Juárez, encargado de difundirlo en sus redes. “Su novia lo dejó porque el día de presentación a sus padres iba a invitarle mortadela”, tituló el posteo el periodista.

Según contaron, el protagonista y su ahora ex pareja se conocieron en Nochebuena, pero todo terminó cuando juntos decidieron dar el siguiente paso en la relación.

Pablo das Neves se sumó al reclamo contra Havanna por el regalo de las cajas navideñas

“Se conocieron en el boliche del 24 de diciembre, y estuvieron juntos hasta que supo que él no tenía los recursos económicos que ella creía”, explicó Juárez y agregó: “El muchacho corta el césped, y a la vez es estudiante de la universidad, la muchacha de clase social media (según su propio relato) lo dejó por ser pobre”.

En ese sentido, agregó que "quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo me hubiera enamorado de ella. Seguramente, ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres”.

Como era de esperarse, las redes se llenaron de mensajes críticos para con la actitud de la mujer y de apoyo para el jóven discriminado.

Además, decenas de usuarios compartieron sus experiencias amorosas fallidas y bromearon sobre la situación.