CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un jubilado de la Ciudad de Buenos Aires enterneció a las redes sociales luego de conocerse su respuesta ante un simple pedido de su hija: "copiá el link".

En medio de la campaña de vacunación contra el COVID que se está llevando adelante en Capital Federal, la usuaria de Twitter "FloydGirl" compartió el divertido momento vivido junto a su padre, luego de que tras recibir el turno para ser inoculado, el jubilado manifestara a su hija que no podía elegir la sede.

Ante esta duda, la mujer le pidió que copie el link del enlace a la campaña de vacunación para poder ingresar y realizar el trámite. Confiada de recibir el mismo vía Whatsapp, su padre le envió otra cosa: una interminable fila de letras y números escritas a mano.

“Le llega a mi padre el link por wsp para elegir su turno para vacunarse. Me cuenta que no le deja elegir la sede, le pido q me copie el link y me manda esto: como no amar a este hombre.”— FloydGirl on Twitter Link FloydGirl on Twitter

"Le llega a mi padre el link por wsp para elegir su turno para vacunarse. Me cuenta que no le deja elegir la sede, le pido q me copie el link y me manda esto: como no amar a este hombre", escribió la usuaria en la publicación que recibió más de 23 mil Me Gusta y cientos de interacciones.

"Tardaba un montón en responder... después entendí el motivo", agregó más abajo en respuesta a un tuit de otro usuario, seguido de un emoji de risa.

Tras el divertido momento, FlydGirl subió otra publicación aclarando que su padre ya había podido cambiar el turno. "By the way, ya tiene turno para mañana. Impresionante la atención en el 147, llamé y expliqué lo que sucedía, me confirmaron el turno en un minuto. Gracias @gcba", aseguró.