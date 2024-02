A través de las redes sociales, una mujer se hizo viral luego de realizar un video en forma de “queja” hacia su concubino, pero todo terminó de la peor manera.

A través de TikTok, la usuario contó que su papá le regaló un departamento cuando "se egresó" y allí vivió durante un tiempo sola. Luego, se puso en pareja y al año y medio le propuso a su novio vivir juntos pero con la condición de "pagar el alquiler mitad y mitad".

"Nunca le conté a mi novio que el departamento donde vivía era mío, y ahora está super enojado y hasta me pidió un tiempo", inició. “Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento. Yo lo quería muchísimo a mi novio, pero la economía para mí es aparte de la relación”, agregó.

Sin embargo, contó cómo fue que la situación se desvirtuó: "Un día abrió un cajón que no tiene por qué abrir, porque estaba en un escritorio mío, y ahí encontró la escritura del departamento a mi nombre". Finalmente concluyó: "Me llamó al trabajo y me dijo de todo: sos una rata inmunda. La única rata acá sos vos, le contesté. ¿Qué te pensás, que vas a venir acá a vivir gratis?".

Pero pese a que la intención de la mujer fue exponer a su pareja y hacerlo "quedar mal", terminaron por criticarla a ella por ocultarle un date tan importante y no dejar las cosas claras desde un principio.