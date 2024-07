Le dolía el estómago, pensó que era por su mala alimentación y recibió desvastador diagnóstico en el hospital

Nikita Williamson, una mujer de 37 años, pensaba que su abdomen inflamado se debía a una mala alimentación, pero recibió la devastadora noticia cuando fue al hospital.

Williamson había notado cambios en sus heces, que a veces estaban hinchadas y con sangre. Inicialmente, atribuyó estos síntomas a hemorroides y síndrome del intestino irritable, por lo que intentó reducir su consumo de carbohidratos y tomar analgésicos de venta libre para aliviar su malestar.

Sin embargo, su condición no mejoró, y su pareja Millie la convenció de consultar a un médico. Tras la revisión, el profesional le recomendó una prueba inmunoquímica fecal, que mostró resultados anormales, y posteriormente una colonoscopia.

"Me llevaron a la sala de recuperación y poco después regresaron el médico y la enfermera. Fue entonces cuando el médico me dijo: 'Es probable que sea cáncer de intestino'", recordó Nikita en una entrevista con el medio británico The Sun.

"Nunca olvidaré cómo me sentí cuando escuché esas palabras. Me sentí completamente aturdida, pero también aliviada. Finalmente supe qué estaba mal y pude afrontarlo", compartió Nikita sobre su reacción al diagnóstico. "Mi pareja también estaba en completo shock, pero ha sido un apoyo increíble desde el momento en que me enteré", añadió.

Nikita esperó a conocer su plan de tratamiento antes de informar a sus dos hijos. "Fui muy honesta con ellos en cada paso del camino y saben que pueden preguntarme todo lo que quieran. Siempre intentaré responder de la mejor manera posible", cerró.