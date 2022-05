Una mujer escocesa vive un verdadero drama luego de haber recibido un mal diagnóstico médico, el cual generó que no pueda mantener relaciones sexuales y deba ir más de 30 veces al día, entre otras complicaciones.

Con síntomas de infección urinaria, pasó por diferentes médicos sin recibir una explicación certera sobre su situación hasta que finalmente logró que un profesional de la salud le explicara qué era lo que realmente le ocurría.

Según recordó, todo comenzó cuando tenía ocho años. A los 15 las molestias se hicieron más recurrentes, y en aquel entonces un médico le diagnosticó mal una candidiasis que tardó "tres semanas en desaparecer".

"Al principio volvía cada pocos meses, luego se volvió mensual, luego cada dos semanas. No quería salir, me sentía diferente a las otras chicas", contó sobre su situación en diálogo con The Mirror.

Y agregó: "Ningún urólogo pudo encontrar algo malo en mi vejiga, a pesar del dolor constante. Consumí antibióticos de vez en cuando durante todo este tiempo. Hasta me decían que desafortunadamente era parte de su composición biológica".

En ese sentido, asegurpo que los años posteriores fueron de visitas recurrentes a los médicos e infinidad de estudios, e incluso debió ayunar en reiteradas oporunidades por miedo al dolor.

“Mi vejiga se sentía como una bola de boliche mientras que mi uretra estaba en llamas. Vivo una pesadilla (...) Estar de pie durante mucho tiempo, como ducharse o cocinar, era difícil”, afirmó.

Y agregó: “Caminar cualquier distancia significaba depender de ayudas para la movilidad. Ir de compras o ir al cine con amigos me hacía pensar en el baño. ¡Quería llevar un baño portátil a todas partes!".

A raíz de sus problemas, la mujer se vio imposibilitada de mantener relaciones sexuales "debido al dolor".

"En nuestra primera cita no mencioné nada sobre mi salud, pero cinco días después me hice la laparoscopia y me diagnosticaron endometriosis . Me trajo flores, fue una dulzura", recordó sobre su pareja

Respecto a su sitaución actual afirmó que "debía orinar hasta 30 veces al día, junto con el dolor pélvico y lumbar crónico. Sangre en la orina y retención. A pesar de estar en agonía, las pruebas daban negativo para la infección cada vez que iba al médico de cabecera".

Todo pareció acercarse a una solución cuando un médico, tras realizarle algunos estudios, logró determinar que padecía de una infección crónica de la vejiga que databa de al menos una década.

Lo mejor para su cuadro, le explicó el profesional de la salud, era realizar una cirugía llamada de fulguración que pudo llevar adelante en diciembre de 2021, y donde el doctor encontró "un extenso daño de tejido precanceroso en el área del trígono de mi vejiga e inflamación crónica que se extendió a la parte posterior de mi vejiga".

"Todavía estoy desprendiendo pedazos de tejido cicatricial y cambiando toallas sanitarias regularmente", reveló a cuatro meses de su operación.

Y cerró: “Todavía tengo un largo camino por recorrer”,