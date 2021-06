Una mujer oriunda de los Estados Unidos se volvió viral luego de un noble gesto que tuvo tras recibir en su cuenta bancaria, por error, mil millones de dólares que devolvió a la entidad bancaria.

Todo ocurrió cuando la protagonista de la historia, Julia Yonkowski, se acercó hasta un cajero automático para retirar 20 dólares, pero se llevó la sorpresa de su vida luego de que el sistema bancario le notificara que tenía en su cuenta 999.985.855 dólares con 94 céntimos.

Según sus dichos se quedó "shockeada" al ver la cifra en su caja de ahorros, y tras varios minutos "aterrorizada" decidió llamar a su banco, en una acción que lamentó por lo difícil que le resultó esclarecer lo sucedido.

"¡Dios mío, estaba aterrorizada! Sé que muchos pensarían que fue una suerte increíble, pero yo tuve miedo", explicó sobre la misteriosa aparición de la cifra que la hubiera ubicado como una de las personas más ricas del mundo.

Tras ponerse en contacto con el Chese Bank, una medida que le costó varios llamados que constantemente eran respondidos por el sistema automático de la entidad, no tuvo respuesta sino hasta el lunes, primer día hábil de la semana, siendo que el hecho ocurrió un día sábado.

"Sé de historias similares sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo eso no lo haría, porque de todos modos no me pertenece", manifestó.

Sin embargo Amy Bonitatibus, portavoz del banco, aseguró en diálogo con New York Times que el monto que la mujer vio en su cuenta era simplemente una manera de "llamar su atención sobre un problema con su cuenta"