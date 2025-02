La terrible noticia que recibió L-Gante tras su doble fractura de clavícula: "No avanzó como esperaba"

L-Gante vive un difícil momento tras el accidente que sufrió al caer de un cuatriciclo durante sus vacaciones en Pinamar, donde estaba acompañado de Wanda Nara y sus hijos.

El cantante de la "cumbia 420", según el último parte médico que le dieron, quedó con una doble fractura de clavícula, impidiéndole viajar a Turquía para acompañar a su pareja, algo que tenía en mente desde un principio.

La mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, se mostró preocupada por la situación que vive su hijo y manifestó que, luego de que la recuperación no avanzara, ahora habrá que tomar una decisión aun más fuerte: "A pesar de seguir las indicaciones médicas y adquirir elementos adicionales para mantener el brazo quieto, la recuperación no avanzó como se esperaba, lo que llevó a la decisión de operarlo. La intervención quirúrgica aún no tiene fecha confirmada, pero podría realizarse en las próximas horas", señaló en comunicación con Teleshow.

"Está todo mal...": aseguran que L-Gante se 'alejó' de Wanda Nara por un duro motivo

La impactante noticia surge tras los rumores de separación de Wanda Nara quien estaría en crisis con el cantante, algo que desmintió la conductora, pero a pesar de eso siguió cobrando fuerza.

Días atrás, a L-Gante se lo vio muy contento disfrutando de sus vacaciones en pareja y familiares en Pinamar, pero el terrible accidente que podría haber pasado a mayores terminó complicándolo en lo que tiene que ver con la realización de shows, viajes y otras actividades.