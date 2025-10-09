La tajante respuesta de Luis Ventura a Morena Rial tras recibir un insólito pedido desde la cárcel: “Estoy para...”

Morena Rial, en espera de obtener prisión domiciliaria, realizó un gesto de acercamiento hacia Luis Ventura luego de años sin comunicación. Según informaron fuentes cercanas, la influencer envió un mensaje mediante su abogado, Martín Leiro, con la intención de reparar el vínculo.

Facundo Ventura, hijo del periodista y presidente de APTRA, actuó como intermediario en la comunicación entre ambas partes. Según su relato, Morena Rial buscaba un gesto definitivo para acortar distancias y restablecer la relación familiar que se había interrumpido años atrás.

El distanciamiento entre Morena Rial y Luis Ventura comenzó cuando el periodista inició una demanda contra Jorge Rial por un conflicto relacionado con su hija. La confrontación pública posterior marcó el fin del vínculo cercano, y desde entonces no hubo contacto entre el conductor y la influencer.

Según Facundo, el periodista respondió con una frase tajante: “Estoy para los velorios, pero nunca para los cumpleaños”. La declaración refleja que Ventura prefiere mantenerse apartado de cualquier situación relacionada con Morena Rial y su situación judicial.

El rechazo del conductor subrayó que no tiene intención de involucrarse en la situación de la hija de Jorge Rial ni de retomar la relación interrumpida. La decisión confirma que la influencer deberá buscar apoyo fuera de ese vínculo familiar para transitar su arresto domiciliario, en caso de que la Justicia lo autorice.

Morena Rial continúa gestionando su arresto domiciliario. Su nuevo abogado informó en Polémica en el Bar (América) que un psiquiatra que la evaluó determinó que “no tiene ninguna patología para tratar”.

Evelyn, amiga cercana de la influencer, confirmó que Morena podría cumplir el arresto domiciliario en su domicilio, bajo su supervisión: “Está sin ningún privilegio, como cualquier otra detenida. Le llevé las cosas que le compró su padre. Está tranquila, pero con muchas ganas de irse. Voy a ser la tutora de su arresto domiciliario, que use mi domicilio para estar”, explicó.

La Justicia definirá en los próximos días si Morena puede abandonar la Unidad 51 y continuar su detención bajo régimen domiciliario con tobillera electrónica. Mientras tanto, la influencer busca reconstruir parte de su entorno personal y familiar, aunque Luis Ventura dejó claro que no formará parte de ese proceso.