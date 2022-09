Un hecho emotivo logró conquistar el corazón de los cordobeses gracias a la reacción de una abuela, que recibió el mejor regalo de su vida por intermedio de su nieta. El momento fue registrado por la joven, que trajo el presente de un viaje que había hecho.

En la imágenes compartidas por Eli Quiroga se puede ver el instante en el que la jubilada recibe el paquete y tras algunas palabras, procede a abrirlo. “¿Para qué te molestás, Eli? Ya demasiado con la visita, de tanto sacrificio que hiciste para venir de tan lejos”, inicia la mujer,

Apenas tocó lo que había adentro del papel, se dio cuenta de lo que era y su rostro se transformó completamente. En medio de las expresiones de alegría, gritó: “¡Me encanta, me encanta. Ay, esto sí que me gusta!”.

“La voy a adorar. Vos no sabés, pero yo toda la vida me quise comprar una muñequita”, le reveló a la nieta, que no quería perderse ni un detalle de la tremenda reacción de su familiar. “¡Qué bonita!”, remarcó la mujer e inmediatamente le puso nombre a su nueva compañera: “¡Mi Marilú!”.

“En su cumpleaños, ella nos terminó regalando su inmensa felicidad, su gran sonrisa e inocencia. Su Marilú llegó después de tantos años. Qué hermoso verte tan feliz, abuela”, escribió la joven en la publicación.

El video tuvo una gran repercusión, llegando a superar los 90 mil Me Gusta.