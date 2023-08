La invitó a cenar, ella llevó a toda su familia y todo terminó de la peor manera: "Quería el paquete completo"

Una velada romántica en Ciudad de México terminó en escándalo por la reacción de la mujer y el video se viralizó a través de las redes sociales.

En el caso del usuario de TikTok @monylopez_05, el joven invitó a una chica con la que salía a comer un elegante restaurante. Sin embargo, a pesar de que tenía un plan preparado, todo se descontroló por un increíble motivo.

Los problemas comenzaron cuando, al momento de pagar la cuenta, el sujeto le preguntó a su acompañante si le podía ayudar a pagar la cuenta, el cual tuvo un costo final de, 3699 pesos.

“Oye amor, tendrás mil pesos que me prestes”, es la pregunta que le hizo el hombre a esta mujer. Como respuesta, ella se negó y le recordó que él le había hecho la propuesta de invitarla a comer, sin embargo, él le dijo que no consideraba que fuera a gastar tanto dinero.

“No consideraba que iba a gastar tanto y luego le dijiste al mesero que se cobrará el 20% y pues ponle que el 10 voy de acuerdo, pero imagínate viene por esta cuenta casi cuatro y luego el 20%, o sea, digamos que salió de mi presupuesto. Nada más es algo que me prestes”, le dijo este hombre a su novia.

La mujer se negó nuevamente y también dijo que no podía dejar a sus familiares en casa, pues la habían ido a visitar. “Tus hijos pidieron de lo más caro y ni se lo comieron, todo fue para llevar, no me opongo ni nada”, dice el hombre.

El hombre le volvió a pedir de favor que lo apoyara con la propina para que así pudiera pagar la cuenta. A lo que la mujer le respondió: “Eso me hubieras dicho desde el principio, para entonces no pedir nada, tú me invitaste a comer”.

El hombre le insiste en que la invitación solamente era para ella, pero llevó a todos sus hijos y sus papás. “Son niños muy lindos, estuvieron de traviesos y me cobraron un vaso que rompieron, pero no me opongo”, dice el hombre.

Al final del video, luego de una larga discusión, el hombre decidió levantarse e irse de la mesa. No solo porque no le alcanzaba para pagar, sino por la mala predisposición de la mujer para ayudarlo en esta situación.

El video viral estuvo muy cerca de llegar a los 4 millones de reproducciones y alcanzó la cifra de 114 mil “Me Gusta” en tan solo un día. “Se pasó”, “súper” y “puro coraje” son fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios sobre lo que pasó en la filmación.