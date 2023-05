Un casamiento es una situación única tanto para la pareja que se casa, como para sus invitados, al poder celebrar ese momento histórico.

En esta ocasión, una mujer recibió una invitación, sin embargo, en el mensaje prohibieron la presencia de sus hijos y su contundente respuesta se viralizó en redes sociales.

QUÉ DECÍA LA INVITACIÓN

La invitación de la boda, enviada a través de WhatsApp, aclaraba: “Sin niños”. Sin embargo, la mujer señaló: “Gracias amiga pero así no voy a poder asistir”.

La novia se mostró sorprendida y consulto: “Hello! Qué pasa?”. A lo que respondió: “Sorry. Es obvio y la verdad te estimo mucho y no quiero un problema”.

Por su parte, la novia insistió en saber la verdad: "Pero problema de qué? No me espantes", indicó.

“La invitación dice ‘no niños’ y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”, señaló la mujer de manera contundente.

LAS REACCIONES EN TWITTER

Los usuarios de la red social de Elon Musk, compartieron sus opiniones, sobre la situación. “Totalmente de acuerdo”, señaló un usuario. "Un cubierto menos que pagar", mencionó otro.

“Yo soy mamá de dos y si me invitan a un lugar sin niños pues no los llevo. Ahora que sí no tengo con quien dejarlos ese día, pues declino la invitación pero amablemente, no queriendo hacer sentir culpable a la otra persona”, explicó una mujer.