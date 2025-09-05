En el mundo de la belleza y el cuidado personal, la relación entre cliente y profesional suele ser cercana y cordial, pero una situación vivida recientemente mostró que a veces las expectativas pueden ser, cuando menos, insólitas.

Una manicura compartió en TikTok un audio que le envió una joven clienta a la que había atendido en el último turno del viernes y que rápidamente se volvió viral, generando polémica y miles de comentarios en redes sociales.

La historia comenzó como una típica sesión de manicura. La profesional estaba terminando el último turno del viernes cuando le atendió a una joven que seguramente tenía planes para continuar su noche. En un gesto habitual de amabilidad, la manicura le ofreció algo para tomar. La clienta aceptó y le sirvieron un vaso de agua. Todo parecía normal hasta que, días después, llegó el inesperado audio.

EL AUDIO VIRAL: ELOGIOS Y UNA CRÍTICA CONSTRUCTIVA QUE SORPRENDIÓ A TODOS

La clienta, a través de un mensaje de voz que fue subido a TikTok por la cuenta @agustinaangelotti, comenzó reconociendo la calidad del trabajo: “Te escribo para decirte que las uñas estuvieron increíbles, me encantaron y están de 10, con eso estoy súper contenta”. Sin embargo, rápidamente pasó a expresar su descontento con un “detalle” que para ella fue clave.

“También para darte una crítica constructiva... viste que me atendí viernes a última hora porque trabajo”, explicó la joven. Continuó con un relato que desató la polémica: “Voy, me hago las uñas, me junto con las chicas y salgo. ¿Viste que me ofreciste algo para tomar? Yo te dije que sí y me diste un vaso de agua. Súper agradecida con eso, pero yo esperaba algo más”.

Lo que para la manicura había sido un gesto de cortesía simple, para la cliente era una falta: “Viernes, siendo esa hora dije ‘uy, sí, tomamos un traguito, una birra o algo’, es una costumbre que tenía con manicura anterior”, añadió, dejando claro que esperaba un trato que fuera más allá del protocolo habitual.

Para cerrar su explicación, la clienta enfatizó el motivo de su descontento: “Te lo comento para que lo tengas en cuenta, para arrancar la noche, después salir y empezar el fin de semana. Me diste el vaso de agua y me quedé con una sed...”.

LA REACCIÓN DE LA MANICURA ANTE EL INSÓLITO PEDIDO

La publicación de @agustinaangelotti rápidamente explotó en TikTok. Con más de 690 mil reproducciones y 60 mil me gusta, la historia generó un amplio debate entre quienes consideraban que la clienta había sido poco razonable y quienes comprendían la expectativa social que puede surgir en ciertas costumbres de salidas nocturnas.

Muchos usuarios compartieron comentarios en los que defendían a la manicura, alabando su profesionalidad y buen trato. “Quería previar gratis la chica”, fue uno de los comentarios más destacados que reflejaban la incredulidad ante la exigencia de la joven clienta. Otros escribieron frases como “No puede ser real lo que estoy escuchando” y “Hay gente que no tiene vergüenza ni respeto”, mostrando su rechazo ante el reclamo.

Por otro lado, algunos señalaron que en ciertos contextos y círculos sociales, ofrecer una bebida de cortesía que pueda ser alcohólica no es raro, y que el malentendido podría haberse dado por diferencias de costumbres o expectativas.

La manicura que recibió el audio decidió compartirlo en redes no solo para mostrar la situación insólita sino también para reflejar la naturaleza a veces complicada que puede tener el servicio al cliente, especialmente en ámbitos donde se generan dinámicas más informales y personales.

En declaraciones, la profesional explicó que su propuesta inicial de ofrecer algo para tomar fue con la mejor intención y que, como suele ser típico en su rubro, usualmente se ofrece agua o algún refresco. “No estaba en mis hábitos ni tengo el permiso para ofrecer alcohol, menos en un contexto profesional y en mi lugar de trabajo”, aclaró.

Este episodio, más allá del humor y la polémica, invita a reflexionar sobre los límites en la relación entre clientes y prestadores de servicios. Aunque ciertas costumbres pueden ser habituales en algunos lugares o con determinados profesionales, la comunicación clara y el respeto mutuo son fundamentales.