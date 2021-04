Una mujer se llevó una no tan grata sorpresa luego de abrir un paquete de papas fritas, y tras compartir su experiencia en redes sociales se volvió viral.

Todo ocurrió en España, cuando la protagonista del hecho se disponía a abrir el paquete del snack que había comprado en un supermercado, y se encontró con que en su interior había un par de anteojos de ver.

Enterada de la noticia su hija Paula compartió el hecho en su cuenta de Twitter. "Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake)", tuiteó la mujer en una publicación que tuvo una enorme repercusión en la red social del pajarito.

Tan viral resultó el posteo que llegó a la compañía productora de las papas fritas, la cual ensayó una respuesta al posteo viral.

"¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas", comienza el mensaje de "Cortijo del Olivar", y continúa: "Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende! Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos".

"Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas", cerró la empresa en tono bromista.