La inesperada dedicación de Yuyito González a Javier Milei en San Valentín tras los rumores de separación

Amalia "Yuyito" González sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir varias fotos junto al presidente Javier Milei por el del Día de los Enamorados o San Valentín.

La mujer, quien había enfrentado varios rumores de separación del mandatario hace varios meses, celebró el 14 de febrero con varios posteos en redes sociales, destacando una fotografía abrazada al jefe de Estado, tomada durante su visita a su programa de cable.

Yuyito compartió una historia en Instagram donde se la ve sosteniendo un corazón y dándole un beso en la boca a Javier Milei, acompañando estas imágenes con melodías románticas como "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley, uno de los ídolos musicales del Presidente, y "Somo novios" de Luis Miguel, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre su relación.

“Feliz día amor! Gracias por la felicidad de todos los días a tu lado”, escribió, en una foto que se tomaron ambos en su programa.

“Te amo muchísimo, amor”, escribió la conductora haciendo una segunda réplica de lo subido anteriormente.

El propio Milei replicó en su perfil de Instagram esas historias que subió “Yuyito”, pero sin agregar ningún comentario al respecto. A pesar de los rumores de separación que surgieron a fines del año pasado, ambos han dejado claro que su relación sentimental sigue en pie.