La fuerte declaración de Sofi Martínez sobre Diego Leuco en un imperdible reencuentro: "sos un..."

En un inesperado encuentro en vivo, Sofi Martínez y Diego Leuco revivieron los ecos de una relación pasada que marcó la vida de ambos. El reencuentro, que tuvo lugar en el programa de Andy Kusnetzoff, estuvo atravesado por confesiones sentidas, declaraciones sinceras y un humor agridulce que dejó a la audiencia con ganas de más.

La periodista y conductora, actualmente al frente de La Voz, fue contundente al describir la intensidad de su vínculo con Leuco. “Es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única si tengo que ser sincera. Lo quiero un montón y lo valoro como persona”, confesó sin rodeos, dejando claro que la relación fue una experiencia profunda y única.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Por su parte, Diego Leuco se mostró respetuoso y afectuoso, aunque con una carga emocional más mesurada. “Me sigue pasando que es una de las personas que más me importa cómo está. Deseo plena y profundamente su felicidad todo el tiempo”, sostuvo. Destacó la conexión que les une, basada en el aprecio mutuo y el deseo de bienestar para ambos.

Sin embargo, la conversación también dejó al descubierto diferencias en la intensidad de los sentimientos. Sofi Martínez no dudó en calificar a Leuco como “bastante tibio” respecto a su amor, con un comentario que generó risas y cierta incomodidad.

“Obvio que di más yo que él, bastante tibio porque yo por mi tía siento lo mismo”. Esta frase denota que, aunque hay cariño, la percepción sobre el vínculo emocional no fue pareja.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Tras 22 años, Demichelis y Evangelina Anderson se separaron definitivamente: el polémico motivo del divorcio

Este martes por la noche se conoció que finalmente Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su matrimonio después de una historia de amor de más de 17 años, marcada por intensas experiencias y el deseo constante de mantener la familia unida.

La separación, confirmada en octubre de 2024, ocurrió en medio de una mudanza y un nuevo comienzo profesional para Demichelis como director técnico de Rayados de Monterrey, en México.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

Los rumores de una crisis profunda en la pareja comenzaron a circular meses atrás, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y algunas señales públicas que indicaban distanciamiento. En el programa "LAM" de América TV, Yanina Latorre confirmó que la pareja estaba separada, señalando que Evangelina respondía afirmativamente cuando la consultaban sobre su situación. La modelo y el exfutbolista informaron la separación incluso al colegio de sus hijos para que se les hiciera un seguimiento adecuado. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ