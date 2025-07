La imagen se viralizó en las redes y causó impresión. Un grupo de turistas brasileños grabaron a un supuesto cóndor andino al costado de una ruta, en los Alpes Andinos de Perú. Los videos sorprendieron a todos, no sólo por el tamaño del ave, sino por la cercanía que mantenía con la gente que lo rodeaba.

Rápidamente, quienes tienen conocimiento sobre las características y los compartamientos del cóndor andino alertaron de que se trataba de un engaño. “La imagen es falsa. Se trata de un disfraz utilizado en Perú con fines turísticos. No es un ave real”, aclaró Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental, en diálogo con Seta TV.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Para resumir lo bizarro de la situación, agregó: “Ese cóndor tenía más piernas que el Pupi Zanetti. Basta mirar las patas para darse cuenta de que hay una persona adentro. No puede ser un cóndor. Con esos tobillos, o tiene retención de líquido o tiene un problema”.

Según informaron medios locales, la persona detrás del disfraz era César Zuka, un artista callejero peruano que realiza esa performance desde 2018. “Si uno mira bien, sino pelos, como si fueran peluches”, agregó Frattó.

PREOCUPACIÓN POR LOS ATAQUES A LOS FLAMENCOS

En medio de un escenario natural privilegiado como el que ofrecen la costa de Puerto Madryn y la laguna Chiquichan, en Trelew, los flamencos enfrentan un panorama preocupante.

A la alteración de su hábitat se suman agresiones cada vez más frecuentes por parte de humanos y perros, lo que podría poner en riesgo su permanencia en la región. Así lo advirtió Fratto, quien es especialista en conservación.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

“Estamos hablando de una especie que está casi amenazada y que podría entrar en peligro. El flamenco austral no tiene mucho margen: sufre por las modificaciones en su hábitat, por los disturbios humanos, por los perros que los corren, y ahora también por personas que directamente les tiran piedras”, explicó Fratto.

La situación se volvió más crítica en la última semana, tras la muerte de dos ejemplares juveniles en la laguna Chiquichano de Trelew. “Uno de ellos murió antes de llegar a cirugía. Al segundo lo operamos, le amputamos una pata y creíamos que podía sobrevivir, pero no resistió”, lamentó Fratto.

El experto detalló que, por su experiencia, puede distinguir con claridad cuándo las lesiones son producto de un ataque con piedras o por mordeduras de perros. “En este caso se trató de un piedrazo. El daño era evidente. Lo más triste es que era un flamenco joven, de esta temporada o la anterior, con todo el potencial para reproducirse y fortalecer la especie. Cada juvenil que perdemos es una apuesta a futuro que se pierde”, subrayó.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

Fratto apuntó además contra la falta de conciencia social. “Esto no es un problema de educación escolar, es un problema que viene desde la casa. Tirarle piedras a un animal silvestre no es una travesura, es crueldad. Y muchos padres no solo no lo corrigen, sino que incluso lo ven como algo gracioso”, señaló.

También denunció que muchos tutores de mascotas permiten que sus perros sueltos persigan flamencos en las playas de Madryn, sin dimensionar que ese gasto energético puede afectar el ciclo migratorio y reproductivo de las aves.

Turistas de Rosario llegaron al camping del Lago Falkner, armaron sus carpas y generaron un polémico debate

“Hay tutores de los animales que lo ven como una gracia, como que es divertido. El problema es que a veces el perro termina alcanzando al flamenco. Hace dos semanas le hicimos necropsia a un flamenco y se pudo comprobar que fue muerto por un perro y eso pasó acá en Puerto Madryn", agregó el especialista.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a la acción: “Esto no puede naturalizarse. Si alguien ve que están atacando flamencos, tiene que denunciarlo. Son animales protegidos por ley. La policía, Protección Civil o Guardia Urbana tienen la obligación de intervenir. Además, hay que entender que los flamencos no solo tienen un valor ecológico, también son un atractivo turístico. Es como ir a una embarcación y que vaya un vecino y tire piedrazos a la ballena”.