La esposa de Cormillot destrozó a la hija del médico con contundentes frases: "Es una..."

Estefanía Pasquini, la esposa del doctor Alberto Cormillot, destrozó a la hija asegurando que es una persona insoportable desde el momento en que se conocieron y además se conoció la contundente respuesta de la mujer a la joven.

El reciente conflicto surgió cuando la hija menor de Adrián Cormillot celebró su cumpleaños número 15, evento para el cual se había establecido un código de vestimenta que requería que todos los invitados vistieran de negro, pero tanto Estefanía como el nutricionista no estaban informados sobre esta norma.

El conflicto surgió cuando se filtró un video en redes sociales donde se cruzaron la hija y la esposa del médico, lo que provocó una intensa controversia, con Renée acusando a la médica de haber tenido actitudes agresivas hacia ella, a lo que Pasquini respondió: "Claramente no le grito ni nada, a nadie. Si ella lo sintió así...", lanzó en el programa A la tarde que se emite por América.

En ese contexto, ejemplificó: “es como mi hijo cuando le digo ‘Emilio no hagas eso, Emilio no hagas eso porque te podés golpear, -levanta notablemente la voz- ‘¡Emilio no hagas eso!, llega un momento que si no te da pelota (...) Nada, es eso”, lanzó.

Asimismo, Estefanía resaltó que lo tomó como ”una hinchada de huevos en la que le contesté mal, obvio”. Y con más por agregar, dijo: fue después de lo que pasó de la primera vez, de todo lo que había salido. Le mandé un mensaje y le dije ‘Che, si todos queremos a tu viejo, vos lo querés, yo lo amo’ ¿Cuál es la cosa de andar haciendo quilombo? El se cuida tanto, nunca mostró cosas de su familia y de nada”, señaló.

Por último, exclamó contundente: ”si lo que él quiere es eso, tengamos la fiesta en paz y no hagamos cosas que a él le hacen mal. A mí no me va a hacer mal lo que pasó la otra vez, pero a tu viejo si, es tu papá. Fue una hinchada mía de (...), bueno, listo, te lo digo bien una vez, dos veces y en la tercera pego el grito. Se habrá enojado, no sé qué le pasaba ese día y la ligué yo”, finalizó.