Durante la emisión del programa “La motosierra de Toti”, que se transmite por el canal de streaming Carnaval, se produjo un tenso momento al aire entre Cinthia Fernández y el periodista deportivo Toti Pasman.

El cruce se originó cuando el conductor le pidió a su compañera que enviara un saludo a un grupo de amigos, solicitud que fue rechazada con firmeza por la panelista.

Fernández expresó su malestar de inmediato. Según explicó en vivo, considera que ese tipo de pedidos son inapropiados y añadió que su pareja se encontraba presente, lo que hacía aún más incómodo el momento. “No me gusta y te voy a decir por qué. Primero, porque me parece una falta de respeto porque está mi pareja en frente”, argumentó.

Lejos de tratarse de una queja aislada, Fernández profundizó en su postura y explicó que, en general, no accede a ese tipo de solicitudes. “Odio hacer saludos, me parece una falta de respeto, no me gusta, lo detesto. Incluso si no es en vivo y alguien me pide un saludo para los pibes, no lo voy a hacer. Me parece ser cavernícola”, manifestó.

A pesar de los intentos del equipo por calmar la situación, Fernández mantuvo su posición y se dirigió directamente a Pasman: “No me gusta, no me copa. Te lo digo para que nos vayamos conociendo. Porque me ponés en un lugar básico, de ser una mina, de que...”. Ante esto, el conductor intentó justificar su accionar diciendo: “Pero un saludito, Cinthia. No te pedí...”.

La tensión aumentó cuando Fernández le pidió a Pasman que no la interrumpiera. “No me tapes encima, Toti, porque te estoy hablando. Dame lugar. Porque si encima me ponés en un lugar incómodo, dame lugar”, reclamó. En respuesta, el periodista expresó que no consideraba que el pedido hubiese sido irrespetuoso y sostuvo que la reacción fue desproporcionada.

Pasman dijo: “no me parece una falta de respeto pedirte un saludo y me parece que te estás enojando demasiado”. Fernández replicó que no se trataba de un enojo exagerado, sino de un planteo claro sobre su postura frente a este tipo de pedidos. “Me molesta mucho. Yo puedo tener cabeza, puedo opinar... quiero que me dejes de poner en un lugar de ‘está rebuena’”, dijo.

Sobre el final del intercambio, el conductor intentó cerrar el tema recordando el propósito por el cual fue convocada al programa. “Te contratamos acá porque tenés cabeza y para que hables de política y de actualidad. Nunca te cosificamos y ahora el enojado soy yo”, indicó Pasman. Luego agregó: “nunca te cosifiqué, nunca te falté el respeto. Te pedí un saludo para la camada Champa 90. ¿Lo tomaste como una falta de respeto? Te pido disculpas. Listo, terminó ahí”.

El momento generó repercusiones en redes sociales, donde usuarios se expresaron tanto a favor como en contra de la reacción de Fernández. Algunos destacaron su firmeza al rechazar situaciones que considera incómodas, mientras que otros señalaron que se trató de un malentendido que escaló innecesariamente.