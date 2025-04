En una entrevista exclusiva para el canal MDS CLIPS, el rapero Diego Alejandro Capul, o también conocido como Zica compartió un episodio crítico durante una gira en Comodoro Rivadavia, donde pasó el peor momento de su vida.

Zica y su amigo "el Ronpe 99" emprendieron una gira autogestionada por Chubut y Santa Cruz. Viajaban en micros de línea, dormían en terminales y financiaban los shows con la venta de CDs piratas. "Llevábamos dos mochilas: una con ropa, otra con sueños", describió.

Sica recordó que desde muy joven se sintió atraído por la música y el freestyle, comenzando a rapear alrededor de los 14 o 15 años, inicialmente en competencias locales con su crew Rastinencia, donde se enfrentaban a otros jóvenes en batallas de rap. Su entorno, marcado por la vida de barrio y la cultura del hip hop, fue fundamental para que encontrara en el rap una forma de expresión y una vía para canalizar sus vivencias y emociones.

Durante la charla, Sica también destacó la importancia del rap como un espacio de unión y respeto, una herramienta para conectar con otros y superar las dificultades del entorno. A través de sus letras y su trayectoria, busca transmitir mensajes que reflejen la realidad de su barrio y que fomenten la solidaridad entre quienes comparten experiencias similares.

EL MOMENTO DONDE SICA Y RONPE TERMINARON DETENIDOS EN COMODORO

Tras brindar un show en Comodoro Rivadavia, donde agotaron sus últimos $200 pesos en empanadas y cerveza, ambos cantantes guardaron un resto para el regreso. La decisión de quedarse fumando el "último pucho" en la terminal desencadenaría una cadena de eventos que el artista califica como "la prueba de fuego de nuestra carrera".

Un desconocido apareció y les pidió "una seca" del cigarrillo que estaban fumando. La negativa de los jóvenes desató una cadena de eventos que Zica reconstruye con precisión quirúrgica: "Le dijimos que éramos turros de Mar del Plata, que no nos jodiera", pero el comodorense respondió que "era de la calle".

Tras una discusión, abordaron su micro con rumbo a Mar del Plata. Minutos después, cinco patrulleros interceptaron el vehículo y los obligaron a descender bajo argumentos no especificados. Sus pertenencias fueron confiscadas y trasladadas a otro móvil policial. Permanecieron detenidos hasta las 5:00 en una comisaría local, donde escucharon relatos sobre maltratos a jóvenes en la zona.

El “Ronpe” descrito como "pillo", simuló llamar a un abogado usando el celular de un oficial. Esta acción aceleró su liberación con una contravención. Al salir sin dinero y tras perder el viaje, enfrentaron un nuevo obstáculo: no había pasajes disponibles a Mar del Plata por una semana.

Ante esta situación y en el medio del centro de Comodoro, Zica llamó a unos amigos de Trelew que había conocido en una gira y uno de ellos les ofreció hospedaje hasta conseguir pasaje. En una casa rodante, estuvieron varios días alojados hasta regresar a Mar del Plata.

QUIÉN ES EL RAPERO ZICA

Diego Alejandro Capul, conocido artísticamente como Zica, nacido en el invierno de 2001 en la ciudad balnearia de Mar del Plata, creció en el barrio Centenario, donde vivía con su madre y su pareja. Su relación con su padre no fue cercana, pero este último tuvo un papel crucial en su vida al introducirlo al rap desde temprana edad.

A los cinco años, su papá lo llevaba a juntarse con amigos en la esquina del barrio, y a los ocho años Zica descubrió en el celular de su padre música de artistas como Fuerte Apache, Zona Ganjah y 50 Cent, cuyas letras reflejaban la vida en los bloques y con las que se identificó profundamente.

En sus primeros años, el rap no tenía mucha presencia en la sociedad local, lo que dificultaba el acceso a nuevos materiales y artistas. A pesar de las críticas y el escepticismo de sus amigos y profesores, Zica comenzó a rapear con amigos que no tenían experiencia en el género, mejorando su técnica a través de competencias callejeras de freestyle. Su perseverancia lo llevó a no abandonar su sueño, aunque al principio fuera visto como un "agrandado" o alguien extraño en su entorno.

A los 16 años, en 2017, Zica empezó a publicar sus primeras canciones, que retrataban la realidad del barrio: inseguridades, drogadicción, grafitis y la lealtad hacia su grupo, Rapstinencia. Sus letras reflejan la crudeza de la vida en su entorno, denunciando la violencia policial y la marginalidad, como en su canción “BEEF”, donde expresa el enojo hacia la policía y la impunidad con la que actúan.

Zica también habló abiertamente sobre su experiencia con las drogas en su juventud, relatando cómo estuvo cerca de caer en ese mundo pero logró cambiar su destino gracias a su amor por la música, que le permitió canalizar sus miedos, rencores e inseguridades en arte.

Su reconocimiento creció gracias a su trabajo constante y serio, logrando colaboraciones con raperos destacados de la escena nacional como T&K, Flaco Vazquez, Homer el Mero Mero y Zaramay, sin contar con un representante que lo impulsara.

Junto a Ronpe99, su amigo e integrante de Rapstinencia, viajó a Buenos Aires siendo menores, sin recursos ni lugar para dormir, y se ganaron la vida rapeando en colectivos y subtes. Esta experiencia les permitió ganar visibilidad en plataformas como Spotify, Soundcloud y YouTube, manteniendo siempre la humildad pese a la fama temprana.

Zica representa la voz de un joven de barrio que, a través del rap, narra la realidad de su entorno y lucha por un futuro mejor, convirtiendo su historia de vida en un testimonio auténtico del hip hop argentino actual.