La cruda respuesta de Thiago Medina a Daniela Celis ante una fuerte pregunta: "ya no quiero..."

Thiago Medina y Daniela Celis, quienes fueron pareja y son padres de dos hijas, volvieron a compartir un espacio público a casi cuatro meses de su separación.

En un streaming emitido por Patria y Familia (Luzu TV), hablaron sobre su vínculo, la ruptura y la crianza de sus hijas . Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la declaración de Medina respecto a la paternidad.

Durante la charla, Celis le preguntó directamente si le gustaría volver a ser padre en el futuro con otra persona. Medina respondió con un rotundo “no” y explicó que no desea tener más hijos, ni en el presente ni a futuro. Aclaró que en su momento le interesaba la posibilidad de adoptar, una idea que habían compartido con su expareja antes del nacimiento de sus mellizas.

El joven relató que su decisión está vinculada a la experiencia que atravesaron durante el embarazo. “Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”, dijo en el streaming.

Celis coincidió con parte del planteo y detalló que vivieron un proceso complejo. “Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”, comentó.

Luego agregó: “reconozco que me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste muchas cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco”.

Ante una repregunta de Celis sobre si esa era la única razón, Medina sostuvo que no proyecta más hijos porque está enfocado en la crianza de sus dos hijas actuales. De todos modos, reiteró que en el futuro sí le interesaría adoptar.

Las palabras del ex participante de Gran Hermano generaron una amplia repercusión en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con comentarios que pusieron en discusión la forma en la que Medina describió su experiencia durante el embarazo.

Algunos mensajes señalaron que la experiencia física fue atravesada por Celis y cuestionaron la manera en que Medina se expresó. “Si él dice que no la pasó bien, imaginate ella que tenía a dos bebés creciendo en la panza”, escribió una usuaria. Otros ironizaron sobre la situación al remarcar que “parece que Thiago hubiera sido el que gestó a las mellizas”.