María Becerra sorprendió a todos este jueves al brindar una entrevista mientras una enorme multitud aguardaba en las afueras de un estudio para verla y escucharla a una muy corta distancia.

La “Nena de Argentina” estuvo en el estudio de Olga, el reconocido canal de streaming que suele tener importantes visitas del plano deportivo, cultural y de otros estilos, consiguiendo una gran cantidad de visitas en tiempo real.

Lo cierto es que María estaba siendo consultada por un tema clave a la hora de brindar entrevistas y subirse a los escenarios. Sin dudarlo y yendo directo al punto, la cantante lanzó un desagradable comentario dejando sorprendidos tanto a los usuarios como a los presentes: “…Muy heavy, me sorprende mucho todavía. Recién, no sabés (…) no vayan al baño porque lo reventé”, exclamó sin vergüenza.

De la Patagonia al mundo: María Becerra publicó el video que grabó en la Fiesta de la Confluencia

“Tenía unos nervios, una panza floja…”, remató, ante la risa de los streamers que la estaban siguiendo de muy cerca.

Al viralizarse el clip, los usuarios en las redes sociales opinaron de distintas formas, muchos de ellos saliendo a bancar a la nacida y criada en el partido bonaerense de Quilmes. “Podés salir de Quilmes, pero Quilmes nunca saldrá de vos”; “Tengo cositas de la nena de Argentina”; “Muy mariabecerravibes”; “Ordinaria”; “Qué villera”; “Siempre tan fina y elegante”, escribieron.