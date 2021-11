Una mujer a la que habían intentado escrachar en la vía pública por "roba maridos" protagonizó una insólita situación que se hizo viral en redes sociales, luego de descolgar el pasacalles con el que se la acusaba para usarlo durante su festejo de cumpleaños.

"Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias! ¡Toda la felicidad del mundo para vos!", rezaba el cartel dedicado a la veterinaria que trabaja en el Centro Nacional Antirrábico de Paraguay.

El mismo había sido colocado frente a su trabajo, motivo por el cual la mujer, lejos de enojarse, decidió aprovecharlo para decorar su mesa durante la celebración de su nacimiento.

abló se expresó en redes sociales y en medios locales: "Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo", aseguró la mujer en redes sociales tras compartir una imágen de su decisión.

Y sumó: "Entonces, me pareció superbueno tomar lo positivo y usarlo (...) A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son".

En ese sentido, consideró que "no tengo nada que ocultar. Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así".

"Agarrar y robar un marido me parece medio complejo, 100 kilos en mi hombro no voy a poder alzar y llevar. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho", agregó con ironía.

Y cerró: "Estoy libremente con una persona con quien quiero estar y esa persona eligió estar conmigo y tal vez en otro lado haya alguien que no esté pudiendo asimilar esta realidad y esté tomando estas acciones. Tampoco te digo ‘fulana de tal hizo esto’ porque no me consta, pero alguien lo hizo. Eso sí, a mí no me afecta en absoluto".