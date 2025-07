La 'Tigresa' Acuña, rompió el silencio por la situación de la 'Locomotora' Oliveras: "lo tomé muy..."

El mundo del boxeo argentino atraviesa un momento de profundo dolor: Alejandra “Locomotora” Oliveras permanece en estado crítico tras sufrir un ACV isquémico, y los estudios médicos revelaron que padece daño cerebral irreversible.

La noticia conmocionó al ambiente deportivo y despertó múltiples muestras de afecto, entre ellas la de su histórica rival, Marcela “Tigresa” Acuña, quien rompió el silencio y se mostró visiblemente afectada por la situación.

Durante años, ambas protagonizaron uno de los duelos más intensos del boxeo femenino. En 2008, en un combate que llenó el Luna Park y marcó un hito con la primera unificación de títulos mundiales en el país, la rivalidad se trasladó fuera del ring y se mantuvo encendida a través de declaraciones cruzadas en los medios. Sin embargo, el tiempo hizo su trabajo y el año pasado lograron reconciliarse y empezar un nuevo capítulo desde el respeto y la admiración mutua.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

“Es sabido que durante mucho tiempo hemos tenido idas y vueltas, mediáticamente hablando. Pero el año pasado nos encontramos nuevamente, dimos vuelta la página y ahí empezó otra clase de relación”, confesó la Tigresa en una entrevista televisiva. La formoseña reveló que, tras años de distancia, comenzaron a hablar por redes sociales y compartieron charlas sobre la vida, sus hijos y la actualidad del boxeo.

Por eso, el impacto de la noticia fue aún mayor. “Me lo tomé muy mal. Me enteré por la televisión y no lo podía creer. Días antes había visto videos suyos en redes sociales, parecía estar bien. No tiene sentido que alguien tan fuerte, con tanta vitalidad, esté al borde de la muerte de un día para el otro. Es algo inexplicable”, lamentó Acuña.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Si bien aún no logró comunicarse con la familia de Oliveras, la Tigresa utilizó sus redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y homenaje. Publicó tres posteos: uno al enterarse del ACV y dos más para el Día del Amigo, en los que destacó la valentía y autenticidad de la Locomotora.

“Dentro del boxeo destacábamos su fortaleza, su forma de dar sus mensajes. A algunos les gustaba, a otros no, pero ella era así: auténtica. No le importaba a quién le gustaba y a quién no. Se mostraba tal cual era”, expresó.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

La relación entre ambas, que fue de rivalidad a respeto y de respeto a una incipiente amistad, revela la humanidad detrás del deporte de alto rendimiento. Mientras el estado de salud de Oliveras mantiene en vilo a toda una comunidad, sus colegas y seguidores no dejan de recordar su fuerza, entrega y pasión dentro y fuera del ring.