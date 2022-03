Una legendaria piedra volcánica japonesa se partió en dos en las últimas horas, y hay temor en el país por los posibles efectos de un supuesto espírutu maligno que habita en su interior.

Se trata de la "piedra asesina", la cual lleva su nombre porque según la mitología que la rodea contiene el cadáver transformado de Tamamo-no-Mae, una mujer que fue parte del complot tramado en 1123 por un señor de la guerra feudal para matar al emperador Toba, que reinaba desde 1107.

Según la leyenda, su verdadera identidad era una malvada zorra de nueve colas, y su espíritu se encuentra incrustado en el trozo de piedra que se ubica en la prefectura de Tochigi, cerca de Tokio.

Su separación se dio en los últimos días, en partes casi perfectas, y causó conmoción en los usuarios de la red que aseguran, arroja continuamente gas venenoso a su exterior.

“Siento que he visto algo que no debería verse”, aseguró un usuario de Twitter respecto al suceso, en una publicación que tuvo casi 170.000 me gusta.

Según revelaron los medios locales, el objeto se encontraba agrietado hacía algunos años, lo que habría permitido que el agua se filtrata dentro de la estructura debilitándola y permitiendo su división.

Cabe destacar que la piedra fue registrada como sitio histórico local en 1957, y era un símbolo del área. Ante su destrucción, las autoridades comunicaron que se reunirán para evaluar su destino.