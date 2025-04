Elizabeth Vernaci lanzó un duro descargo después de que figurara entre las denunciadas por Viviana Canosa como presunta vinculación al abuso sexual infantil, en lo que fue el escándalo de la semana.

La conductora radial rompió el silencio y dejó fuertes frases contra su par, que ahora, quedó en el ojo de la tormenta.

“Yo no creo que alguien solamente por maldad haga algo así, detrás hay algo mucho más potente, no sé qué es porque yo no tengo amistades en el poder, no conozco políticos, jueces, fiscales, no estoy en ese mundo, gracias a Dios”, señaló en Pop Radio 101.5, despegándose de los rumores surgidos. “Obviamente, debe haber algo muy superior que quieren tapar, meternos a nosotros”, dijo.

Además, siguió con sus declaraciones y planteó: “por un lado, pienso que es adoctrinar y aleccionar a los put…, a las travestis y a las mujeres independientes que decimos lo que pensamos y que somos amigas de los put…”.

Lizy Tagliani rompió el silencio y lanzó un fuerte mensaje tras las graves acusaciones: "En mi vida..."

“Hay una bajada en algunos lugares donde ser put… está mal visto, donde ser libre de verdad está mal visto, no creo que ninguna persona inteligente se le ocurra maquiavélicamente armar algo tan ridículo y descabellado, es maligno”, añadió Vernaci.

En ese sentido, también cuestionó la viralización del hecho del que se la acusa: “encima tenés que ir y defenderte de algo que encima se replica, lo judicial lo va a hacer mi abogado, yo no tengo acceso a las causas”. Asimismo, opinó que la trata y la pedofilia “son temas tan dolorosos e importantes que está bueno que se haya puesto en carpeta”, pero que "alguien está enchastrando la cancha para que no lleguen a ellos”.

Luis Ventura reveló 'la lista negra' de los famosos denunciados por Viviana Canosa: "están vinculados..."

Por último, la conductora aseguró que desconoce el trasfondo de las denuncias, pero que sí existe algo bastante pesado detrás: “evidentemente hay una runfla mucho más fuerte detrás de todo esto, no tengo dudas”.