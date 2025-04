Una vez más, la “Negra” Vernaci se transformo en el centro de las miradas luego de destrozar a sus jefes y revelar el sueldo de sus compañeros de producción en la radio en que trabaja.

La reconocida conductora no tuvo problema en salir con los tapones de punta durante su programa al aire de este jueves cuestionando la remuneración que ofrecen desde recursos humanos y no se guardó nada de nada.

“Estoy produciendo desde acá, discúlpenme, chicos… Estoy recontra contenta. La gente de recursos humanos consideró que podían cobrar 100 mil pesos cada uno, entonces estoy trabajando yo porque me parece una falta de respeto a la gente en general”, exclamó Vernaci con mucha indignación en Pop Radio 101.5.

“¿Te estás haciendo unos mangos?”, le preguntaron sus compañeros. A lo que ella respondió: “Que alguna persona tan hija de p… diga eso y lo diga como si nada ocurriera…Estoy produciendo yo, pero no me es fácil porque el programa no queda tan lindo como si se produjera sin necesidad de que yo diga todo esto”, contestó.

Un poco más molesta, la conductora subió el tono y lanzó: “sigan hablando, chicos, no dependan de mí. Estoy tratando de producir el programa porque le quieren pagar 100 mil pesos roñosos a mis compañeros, tengo que producirlo yo desde acá… No está tan fácil”, descargó.

Por último, se terminó retirando del programa con muchísimo fastidio: “pongan un disco, chicos, no me rompan más los huevos”, sentenció, tirando los auriculares y levantándose de su silla.