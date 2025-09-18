La ‘China’ Suárez celebró el nuevo y fuerte cambio de sus hijos: ¿con un mensaje a Wanda Nara?

Eugenia “China” Suárez atraviesa una etapa de profundos cambios personales y familiares. Radicada en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz celebró en sus redes sociales un paso importante en la vida de sus hijos: Rufina, Magnolia y Amancio ya comenzaron el colegio en Estambul.

Con un emotivo posteo en Instagram, Suárez mostró distintas postales de los tres hermanos vestidos con uniforme escolar, abrazándose y compartiendo momentos dentro y fuera de las aulas. “Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma”, escribió, junto a un detalle revelador: llevan dos semanas adaptándose en su nuevo colegio, felices.

La elección de Suárez no es casual. El establecimiento donde estudian sus hijos es un colegio internacional en Estambul, con programas en inglés, turco y otros idiomas, que pone el foco en la diversidad cultural y en una formación global. Allí también cursaron las hijas de Wanda Nara, lo que convierte al instituto en un espacio de referencia para familias extranjeras que residen en Turquía.

Para Rufina Cabré —la mayor, hija de la actriz con Nicolás Cabré— la mudanza implicó cambiar de país y sumarse a un colegio de alto nivel académico. Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña, también iniciaron el ciclo lectivo en Turquía. En las fotos se los ve sonrientes, con uniforme blanco y azul, compartiendo grupo y juegos.

En paralelo a las materias regulares, los tres chicos están aprendiendo turco. La propia China mostró videos en los que Rufina cuenta del uno al veinte en este idioma y practica frases básicas como “te quiero” o “hola”. Magnolia y Amancio también participan de estas lecciones de adaptación cultural, aunque de manera más lúdica.

Suárez destacó que la experiencia no solo los enriquece académicamente, sino que los fortalece como hermanos: “Siempre unidos, siempre juntos”, escribió.

Más allá de las fotos felices, la escolarización en Turquía no está libre de polémicas. Según reveló Infobae, Benjamín Vicuña habría cuestionado que Suárez inscribiera a Magnolia y Amancio en un colegio internacional sin su consentimiento, lo que podría entrar en conflicto con los acuerdos judiciales que regulan la tenencia, la educación y los viajes de los menores.

En el entorno de la actriz aseguran que todo se da dentro de un marco de adaptación y que los niños alternarán entre Argentina y Turquía según el cronograma legal vigente. Sin embargo, el actor chileno insiste en que no fue consultado y que algunas decisiones podrían vulnerar lo pactado.

El nuevo escenario plantea ventajas y desafíos. Para los chicos, la oportunidad de formarse en un colegio multicultural y adquirir un nuevo idioma es un activo invaluable. Al mismo tiempo, la distancia con Argentina y la necesidad de coordinar viajes y períodos de convivencia con cada progenitor implican una dinámica compleja.

Por ahora, las imágenes compartidas por Suárez hablan de un presente feliz: tres hermanos unidos, sonrientes y adaptados a su nueva rutina escolar. El futuro dirá si la logística familiar y los acuerdos judiciales acompañan esa armonía.