L-Gante tomó una fortísima decisión contra Wanda Nara tras su reconciliación con Tamara Báez

En el mundo de la farándula argentina, las relaciones sentimentales suelen estar bajo la lupa y esta vez no fue la excepción. L-Gante sorprendió a sus seguidores al confirmar que volvió con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, después de un tiempo separados y de haber compartido momentos en Europa con Wanda Nara.

La noticia de la reconciliación se hizo pública justo cuando Nara viajó a México para sumarse a las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind. Sin embargo, el anuncio no vino solo: el cantante realizó un movimiento que dejó en claro que busca cerrar definitivamente el capítulo con la empresaria mediática.

A través de sus redes sociales, L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores y que alimentó especulaciones. Según trascendió, esta podría haber sido una de las condiciones que Tamara Báez habría planteado para retomar la relación.

En contraste, Wanda Nara no reaccionó públicamente al gesto y todavía mantiene el seguimiento hacia el músico. Incluso, ante las consultas de la prensa, aclaró que no siente celos y que la ruptura con Elián Valenzuela fue decisión suya. “Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor… si están enamorados y bien, me alegra por ellos. Es mejor para mí”, afirmó.

El vínculo entre L-Gante y Nara había sido objeto de rumores y apariciones públicas que daban a entender un coqueteo constante, incluso después de su separación de Tamara. Ahora, con este nuevo capítulo, el cantante parece decidido a enfocarse en su vida familiar y dejar atrás las idas y vueltas con la conductora.

En ese contexto, las reconciliaciones inesperadas capturan la atención del público y dejan a más de uno sorprendido. Eso fue lo que ocurrió con Tamara Báez y L-Gante, quienes volvieron a apostar a su historia juntos tras una separación y en medio de una relación reciente de ella con otra persona. La reacción del exnovio de Tamara no tardó en llegar y fue directa a las redes sociales.

LA PALABRA DE THIAGO MARTÍNEZ, EL EX DE TAMARA BÁEZ

Tras la sorpresiva noticia, Martínez usó sus redes sociales para compartir algunas frases cargadas de emoción y tristeza. Primero eligió una estrofa que parece estar dedicada directamente a Tamara: “Enamoraste a un malo sin ser una nena fina”, escribió.

Luego, continuó con una reflexión que deja entrever su malestar por lo ocurrido: “La vida a veces es dura, pero te voy a contar un secreto: eres más”.

Además, dejó un mensaje más contundente, con cierta resignación: “Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”.