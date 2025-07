L-Gante se burló de Mauro Icardi tras la viralización de un video íntimo: "maní"

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la filtración de un video íntimo que habría enviado a la influencer uruguaya Natasha Rey. Según trascendió, las imágenes buscaban seducir a Rey en un presunto intento de infidelidad hacia la China Suárez, con quien estaría vinculado.

La difusión del contenido no tardó en generar un aluvión de memes y burlas en redes sociales. Pero lo que más sorprendió fue la aparición de Graciela Alfano en el escándalo. La actriz aseguró que las imágenes pertenecen al propio Icardi y deslizó que Wanda Nara podría estar detrás de la filtración, como parte de una maniobra para desacreditar a su ex.

“Ese video se lo mandó Mauro a Wanda en 2023”, habría dicho Alfano, según Natasha Rey. La revelación abrió un nuevo capítulo en el historial de tensiones entre Wanda, Icardi y sus ex parejas.

Sufre la China Suárez: una vedette filtró un video íntimo de Mauro Icardi y desató un escándalo

En medio de ese revuelo, L-Gante no quiso quedar afuera. Con un pasado amoroso con Wanda, el cantante compartió una historia de Instagram donde se lo ve en una piscina con cascada, cadenas de oro al cuello y una mujer de fondo en bikini.

“La vida que maní feste”, escribió Elián Valenzuela, cometiendo un aparente error de tipeo en “manifesté”. La palabra “maní” no pasó desapercibida entre los internautas, quienes lo interpretaron como una burla al futbolista, en relación con los comentarios que circularon sobre su intimidad.

El posteo de L-Gante se viralizó rápidamente, reforzando su lugar como figura central del show mediático en torno al clan Nara-Icardi. Aunque no lo nombró, el mensaje fue leído como un tiro por elevación.

Viviana Canosa cerró este jueves su ciclo televisivo con un mensaje claro: la salida no tuvo que ver con el rating. En su despedida al aire, la periodista sostuvo que el canal pretendía un formato diferente al que ella estaba llevando adelante.

La salida de Canosa se produjo en medio de una serie de rumores sobre una supuesta baja en los niveles de audiencia del programa, situación que ella negó de forma categórica. “No es por el número, es que el canal quiere una cosa y yo quiero otra. Nos dimos cuenta al aire lo que queríamos, pero tampoco es tan grave. Hay cosas peores en la vida”, subrayó.

Durante su discurso, la periodista hizo hincapié en que no busca conflictos ni dramatizar su salida. “Quiero seguir siendo la mina plena, contenta, feliz. Me gusta laburar con mucha paz y tranquilidad, y las cosas no se dieron como esperábamos de ambos lados”, sostuvo, con una sonrisa.

“Ni con portazos, ni con reproches, ni con enojos. El canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 por ciento de espectáculos y 20 de política y yo quería al revés. Lo que pasa es que me enteré al aire, ese es el tema”, afirmó la conductora frente a cámaras, marcando que la desvinculación se dio en buenos términos y agradeciendo la oportunidad brindada.

A pesar de las tensiones previas, Canosa se mostró agradecida con el canal y con su equipo de trabajo. “Me voy muy contenta. Si hubiera sido tibia, este programa duraba cuatro años. Pero soy Viviana Canosa, soy intensa, y me duelen las cosas que pasan... Me planto, pero estoy agradecida, especialmente a todos ustedes que me acompañan”, expresó, dirigiéndose tanto al equipo técnico como a los productores del ciclo.

También se refirió a su compromiso con el periodismo y con el estilo frontal que la caracteriza: “no sé vivir la vida si no es intensamente… todo lo que hice y dije me lo banqué. Si hubiera sido tibia, duraba más, pero yo elegí otra cosa”.

“Hace mucho tiempo decidí en mi vida ser feliz, con lo que tenga, con lo que pueda, con lo que Dios me ponga en el camino. Y si siento que no les puedo dar todo lo que tengo… siento que acá, con errores y aciertos, lo di todo”, agregó emocionada, ante la mirada de sus compañeros.