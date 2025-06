Elián Valenzuela, también conocido como L-Gante, desmintió al abogado de su ex pareja Tamara Báez, quien había afirmado que el músico no estaba cumpliendo con la cuota alimentaria correspondiente a su hija Jamaica. El artista cuestionó duramente al letrado Juan Pablo Merlo y aseguró que está al día con sus obligaciones legales.

La disputa se hizo pública luego de que Merlo declarara ante distintos medios que L-Gante debía una suma importante en concepto de manutención. Según el abogado, la Justicia habría determinado que el cantante debía abonar 5 mil dólares, pero sólo había transferido 550. Esta situación, señaló, podría haber derivado en una restricción para salir del país, al incluirlo en el registro de deudores alimentarios.

Frente a esas versiones, L-Gante respondió en una entrevista y sostuvo: “no estoy al tanto de nada. Ni Tamara ni el abogado me dijeron nada. Mientras tanto, cumplo con el reglamento que está vigente”. En ese sentido, aseguró que no recibió ninguna notificación judicial que indique cambios en el acuerdo existente.

Además, el músico fue contundente en su crítica a Merlo: “el abogado de ella siempre dice cosas que después no son reales. Dijo que no iba a poder salir del país”. Según explicó, esta afirmación generó inquietud entre los organizadores de sus presentaciones en España, quienes consultaron sobre la veracidad del impedimento.

El artista también remarcó que está dispuesto a cumplir con cualquier modificación legal que se le comunique. “Cuando mi abogado me diga que las cosas son de otra manera, me adaptaré. Pero fuera de eso, todo es revoleo en el aire”, afirmó.

Respecto a su vínculo con su hija, expresó que ahora que tiene más tiempo libre planea compartir momentos con ella y hasta consideró llevarla a su próxima gira. “Voy a disfrutar de ella. Veré si la llevamos en el próximo viaje”, comentó.

Finalmente, apuntó nuevamente contra los abogados que intervienen en disputas familiares: “A veces, los que más lucran son los abogados. No hablo del mío, pero algunos sacan provecho económico de estas situaciones”.