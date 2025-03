El miércoles de Gran Hermano estuvo cargada de tensión destacándose la salida de Furia de la casa y la intensa gala de nominación, pero lo que realmente capturó la atención fue el tenso enfrentamiento entre Katia y Luz, que sumó un condimento extra a la ya candente noche.

En la casa, las tensiones entre las participantes alcanzaron un punto crítico, especialmente cuando la jujeña, en un arrebato de ira, le puso la mano en el cuello a "La Tana", lo que desató una oleada de bronca y enfrentamientos verbales que casi cruzan la línea de lo aceptable.

Katia, con mucho enojo, le puso los puntos y lanzó: “¡A mí no me empujás! Atrevida, ¿qué me tenés que empujar? ¡Sos atrevida!”.

Luego de que en la gala, Santiago del Moro hablara sobre el episodio y mostrara un fragmento, el "Big" se dirigió a la casa para comunicar su decisión, ya que durante la jornada los seguidores del programa en redes sociales habían solicitado la expulsión de la jujeña.

En el reality, la violencia física es una de las reglas más estrictas, por lo que está terminantemente prohibida. No obstante, el "Big" decidió no sancionar a Luz tras el incidente con Katia, argumentando que no hubo intención de agredir, aunque le advirtió que su comportamiento estuvo "al límite".