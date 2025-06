“You’re Beautiful”, la canción que lanzó a James Blunt a la fama global, cumple 20 años desde su lanzamiento y sigue siendo una de las canciones más reproducidas en plataformas digitales.

Su éxito fue tan rotundo que no solo marcó un hito en la carrera del músico británico, sino que se convirtió en una canción emblemática para toda una generación. Sin embargo, Blunt decidió celebrar el aniversario con una revelación que dejó a muchos con la boca abierta: el verdadero significado de la canción no es tan inocente como parecía.

La frase generó sorpresa, risas y hasta cierta decepción entre quienes durante años habían creído que el tema narraba un romántico encuentro fugaz. La interpretación más difundida de “You’re Beautiful” hablaba de un amor a primera vista en el subte: un hombre ve a una mujer que le parece hermosa, se miran, pero nunca más se vuelven a ver. Sin embargo, el propio Blunt ahora sugiere que la historia tiene un tono más oscuro, incluso perturbador.

El artista no dio más detalles, pero la aclaración dejó entrever que la letra habla más de una obsesión pasajera que de un amor idealizado. La línea “She could see from my face that I was flying high” (ella pudo ver por mi cara que estaba drogado), que antes pasaba inadvertida, ahora toma un nuevo sentido.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Blunt se mostró relajado en su casa y bromeó: “Hace 20 años lancé una canción que me compró esta casa”. Luego, sin rodeos, tiró la bomba: “¿Quién habría pensado que una canción sobre estar drogado como un cometa acosando a la novia de otra persona resonaría tanto?”.

“You’re Beautiful” forma parte de Back to Bedlam, su disco debut de 2004. Solo en Spotify, la canción acumula más de mil millones de reproducciones, y otro tanto en YouTube. Blunt, que ha sabido reírse de sí mismo en múltiples ocasiones, aprovechó la ocasión para agradecer con humor: “Muchas gracias. Ustedes son hermosos”, citando el estribillo de su hit eterno.

James Blunt ha vuelto a acaparar la atención mediática, y aunque recientemente se ha revelado que su emblemática canción "You’re Beautiful" no narra la historia de amor perfecta que muchos creían, sigue siendo un tema icónico que dejó una huella profunda en la música de la década de 2000.