Ivana Icardi volvió a destrozar a Wanda Nara: "da vergüenza ajena..."

Ivana Icardi volvió a apuntar con todo contra Wanda Nara en sus redes sociales y lanzó un contundente descargo tiempo después del fuerte conflicto con Mauro Icardi en pleno divorcio.

La hermana del delantero del Galatasaray arrancó su mensaje diciendo: “quiero decir, las demás mujeres, a las que nos cuesta todo un poco más, a las que este tipo de cínicas sin escrúpulos nos ponen trabas…tranquilas, no se desvíen del buen camino que la vida da recompensa”.

Y siguió: “cuento experiencias, chats que he visto, llamadas para que me bajen de lugares, mujeres que sufrieron y que no se han atrevido a contar nada porque saben que cuando te metes con una (emoji de cerdo) terminás embarrada y no es tu estilo”, lanzó, con una indirecta a la conductora.

"Ojo tampoco el mío, pero las injusticias me vuelven loca. ¿Gano algo con esto? No. Yo estoy en España. Trabajo acá. Es más, tengo que fumarme los bots y las 4 de siempre diciendo que quiero su vida. ¿Me podrían enumerar qué es bueno en su vida que no sea la plata que le quedó de ser mantenida?", se preguntó Ivana.

Debajo del posteo mencionado anteriormente, la joven compartió un posteo que decía lo siguiente: "¿Está también vas a justificar? Ella es la ex de Icardi (Patri rubio), eran amigas ya que sus 'maridos' jugaban juntos, se me ríe el 'toor' cuando la intentan defender, nadie mea agua bendita acá eh menos el gatienzo este".

Por último, Ivana escribió: "Y siempre recuerden, que aunque ella vaya de mujer exitosa y empresaria, les cuento el secreto, el gran casting sábana. Acá en Europa ya saben todos quién es, da vergüenza ajena, nadie la quiere cerca. Ahora falta que deje de engañar a las argentinas (lo digo en femenino porque solo la apoyan los -emoji de gato- que quisieran ser ella) y ya estaríamos", finalizó.