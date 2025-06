Ivana Icardi acusó a Wanda Nara de “secuestro” en medio del conflicto por la revinculación con sus hijas

Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, acusó públicamente a Wanda Nara de “secuestro” luego del extenso conflicto que se vivió el viernes para concretar la entrega de las dos hijas menores de la pareja, Francesca e Isabella.

La ex cuñada de la mediática expresó su malestar a través de las redes sociales, donde publicó una serie de mensajes cuestionando la actitud de Nara durante el operativo judicial de revinculación.

Los hechos ocurrieron en el edificio Chateau Libertador, donde Wanda permaneció encerrada con las menores por más de doce horas, mientras el padre esperaba con una orden judicial para concretar el régimen de visitas. La entrega finalmente se concretó pasadas las 21:00 horas, cuando las niñas salieron con sus mascotas y subieron al auto de Icardi. En paralelo, Nara fue asistida por el SAME debido a una crisis nerviosa.

Icardi retiró a sus hijas del domicilio de Wanda Nara tras 12 horas de tensión judicial

Durante el desarrollo del operativo, Ivana Icardi hizo una serie de publicaciones en la red social X (ex Twitter), donde calificó a Nara de “impresentable” y afirmó: “Lo que hacés no tiene nombre. Con los niños no”. La influencer y ex participante de realities continuó con una catarata de mensajes a medida que se conocían detalles del conflicto judicial y mediático.

Uno de los posteos más llamativos fue cuando Ivana escribió: “Fran e Isabella aman a mi hermano. Dejen de implementar que no se quieren ir con él. Esto, en cualquier parte del mundo, es secuestro”. La declaración se difundió en medio de versiones que aseguraban que al menos una de las menores no quería salir del departamento.

La Justicia autorizó a la policía a ingresar por la fuerza al departamento de Wanda Nara

Además, Ivana se mostró indignada por el tiempo que se demoró en hacer cumplir la orden judicial. “¿Qué pasa con la justicia en Argentina?”, se preguntó en otro mensaje, en alusión a los rumores de que Wanda Nara podría haber sido detenida por obstaculizar la revinculación.

El conflicto por la revinculación familiar se intensificó luego de que el juez Adrián Hagopián autorizara el uso de la fuerza pública e incluso la ruptura de cerraduras si Wanda

Nara no cumplía con lo dispuesto. Esta medida se dictó luego de más de 100 días sin contacto entre Icardi y sus hijas, según fuentes del expediente.

En uno de los videos difundidos posteriormente, se ve a Isabella, la hija menor, angustiada y llorando, en lo que generó una fuerte repercusión pública. La exposición del momento también fue criticada por diversos sectores que cuestionaron la filtración del material, señalando la vulnerabilidad de las niñas en el contexto del conflicto judicial.