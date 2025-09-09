La joven influencer Julirocyo, conocida en redes sociales por sus contenidos centrados en tips de belleza y estrategias para monetizar con marcas, volvió a despertar el interés de sus seguidores esta semana al compartir detalles inéditos sobre una cita que tuvo con un joven que la invitó a salir por primera vez.

Tras haber revelado semanas atrás que su gasto mensual ronda los 4.500.000 pesos, esta vez la creadora de contenido no solo sorprendió al contar el costo total de la noche, sino que también describió minuciosamente cómo se invirtió cada peso durante la salida.

UNA CITA DONDE EL GASTO REFLEJÓ DISTINTA ECONOMÍA

En el comienzo de la salida, Julirocyo relativizó el hecho de que su acompañante no tuviera auto propio, pero destacó que este le abrió la puerta del Uber en el que se trasladaron, lo que consideró un gesto caballeroso. “Vamos a perdonarlo que no tiene auto”, comenzó diciendo en su video.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Ese primer viaje en auto de aplicación tuvo un costo de 10.500 pesos. A partir de allí, la noche fue un recorrido por distintos planes que combinaron arte, gastronomía y ocio, dejando en claro que el presupuesto invertido por el joven fue elevado.

El plan inicial fue asistir a una obra de teatro de circo, evento que la influencer calificó de "excelente" a pesar de sentirse vestida en exceso, ya que ella misma confesó que “se había puesto todo encima”. La entrada o las actividades vinculadas generaron un gasto cercano a los 50.000 pesos, una cifra importante para esta primera etapa del encuentro.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Posteriormente, continuaron la cita caminando hasta un restaurante de sushi, un dato que la misma influencer destacó como un momento especial de la noche. A modo de reflexión sobre cómo el joven parecía cuidarse los gastos en traslados, señaló que probablemente “quería ahorrar el Uber”. En este lugar, el desembolso total fue de 110.000 pesos. Julirocyo valoró la experiencia porque "no tuve ni que amagar a que yo sacaba plata", dejando entrever que el acompañante se hizo cargo íntegramente de los consumos.

EL CIERRE DE LA NOCHE Y EL BALANCE DEL GASTO TOTAL

Luego de la cena, el plan siguió en un bar de tragos, a donde llegaron en un nuevo viaje de Uber, cuyo costo fue de 5.000 pesos. Durante el tiempo en el bar, el consumo de bebidas y cocteles alcanzó los 75.000 pesos, completando un segmento más de alto costo dentro de la cita.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

Para cerrar la velada, el joven la acompañó hasta su departamento en un último viaje en auto de aplicación, que también fue cargado por su cuenta. Este traslado tuvo un costo de 8.500 pesos. No obstante, la influencer aclaró que en ese momento “obviamente no lo hice pasar porque era la primera vez que lo veía”, lo que aporta una perspectiva sobre los límites y precauciones personales en estas situaciones.

Sumando todos los gastos, el monto total que incurrió el chico para esta primera salida con Julirocyo se aproximó a los 259.000 pesos, una cifra que sorprendió a sus seguidores y que ella misma planteó como motivo de debate en sus redes sociales: “Ustedes qué dicen, ¿me va a volver a invitar o lo hice gastar mucho?”.

Turistas de Rosario llegaron al camping del Lago Falkner, armaron sus carpas y generaron un polémico debate

La publicación generó un amplio debate sobre las expectativas, la economía y la dinámica que se establece en los encuentros amorosos en la actualidad, sobre todo bajo la lupa de una influencer que puede exhibir un estilo de vida financiado por su actividad digital. Algunos seguidores la felicitaron por no sentirse obligada a contribuir con el pago o no dar señales de querer hacerlo, mientras otros destacaron que el monto total es muy elevado para una primera cita y se preguntaron si habrá una repetición o un cambio de plan.

Además, este relato puso en evidencia las diferencias económicas en un escenario típico de la juventud contemporánea, donde los gastos en ocio y consumo crecen aceleradamente y el uso de aplicaciones para movilidad también impacta considerablemente en el presupuesto.