Una vez más las redes sociales se convirtieron en un espacio para relatar anécdotas o situaciones vividas, y esta vez no solo involucró a dos jóvenes, sino que también causó indignación en el resto de los usuarios.

Todo comenzó cuando un chico invitó a la chica que le gusta a verlo jugar al fútbol, pero no todo salió como esperaba y fue suplente durante todo el partido.

Esta situación pareció no gustarle a la mujer, que compartió una foto de él en su cuenta de instagram con la leyenda "me invitó a verlo jugar y está de suplente el fracasado jajaja. Qué hago acá hermana".

Un usuario reposteó esto en Twitter, y rápidamente los comentarios de la gente inundaron la publicación, divididos entre quienes se posicionaban del lado de la chica y quienes estaban del lado del chico.

"Naa cara dura. Si te invita mínimo que entre de titular jaja", decía uno de los comentarios.

"Sin miedo al éxito", "Por ahí no es. Siempre tiene que apoyarte pase lo que pase", "Para pensarlo estamos todas. Ahora decirlo, escribirlo y subirlo", "No vale la pena sentirse mal por alguien así", "Con amigas así para qué quiero enemigas", "Me parece que ella también va a jugar de suplente", añadieron, sin embargo, algunos usuarios en defensa del joven.