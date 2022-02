Un episodio fuera de lo común causó risas en las redes sociales, luego de que un hombre invitara a cenar a su "match" de Tinder y lo recibiera disfrazado de Batman.

La historia fue revelada por la mujer en diálogo con TN, donde aseguró que con Gonzalo, como identificó al joven, se habían conocido hacía algunas semanas.

"Hablamos como una semana y me invitó a la casa. La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien, pero no fue así”, comentó.

Según reveló, le dijo que cuando llegara subiera directamente a su departamento, que él le abriría por el portero eléctrico para que no se le quemara la comida que tenía en el horno. Sin embargo, al ingresar al departamento la joven se encontró con una extraña sorpresa.

“Empiezo recordar detalles ahora. Cuando bajé, sentí el olor a comida y tuve esa sensación de que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta”, rememoró.

Y sumó: "Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela”.

"Quedé con la boca abierta, con ganas de reírme, pero sorprendida”, agregó la mujer de 29 años quien, según sus dichos, solo atinó a decirle "¿Querés que sea tu batichica?"

“Me senté en la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir", reveló además Mariana.

Y cerró: "Nos reímos los dos. Sinceramente, nunca supe cuál era su morbo”.